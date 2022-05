Die neue Lautsprecheranlage im Speyerer Dom, die an den Osterfeiertagen zum ersten Mal zum Einsatz kam, läuft fast rund. Laut Domkantor Joachim Weller fehlen noch ein paar technische Elemente und der Feinschliff bei den Einstellungen. Eine erste Bilanz zieht er dennoch.

„Unterm Strich sind wir schon sehr zufrieden“, sagte Domkantor Joachim Weller am Freitag am Rande eines Pressegesprächs über die neue Lautsprecheranlage im Dom, die seit wenigen Wochen im Einsatz ist. Rund fünf Kilometer Kabel mussten dafür im Dom verlegt und 43 Lautsprecher aufgestellt werden. Hinzu kommen 15 Mikrofone und vier Antennen sowie Kamera-Equipment für Liveübertragungen von Konzerten und Gottesdiensten. Kosten für die Anlage: rund 330.000 Euro plus 70.000 Euro für die Verkabelung und weitere 60.000 Euro für die Videoanlage. Den Großteil hat die Europäische Stiftung Kaiserdom übernommen, einiges kommt auch aus dem Haushalt des Domkapitels.

„Wir werden für die Feinheiten noch mal viel Zeit investieren“; kündigte Weller an. Aktuell warte man aber noch auf letzte technische Elemente – unter anderem vier fernsteuerbare Kameras –, bei denen es noch Lieferschwierigkeiten gebe. „Sobald sie da sind, wollen wir an das Feintuning gehen“, so Weller. Auch die geplante Hörschleife, die es Besucherinnen und Besuchern mit Hörgeräten ermöglicht, sich vor Ort ins System einzuklinken, soll dann kommen.

„Wir sind zu 80 Prozent fertig mit der Lautsprecheranlage“, ordnete Weller ein. Mikrofone sollten bald korrekt eingestellt und mit den Chören und Ensembles vor Ort getestet werden. Schon jetzt zeige sich aber: „Die Sprachverständlichkeit ist mit der neuen Anlage deutlich besser.“