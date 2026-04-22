Zum Abschluss der Frühjahrsmesse hat erstmals ein geräuscharmes Feuerwerk den Nachthimmel erleuchtet. Der Eindruck der Stadt ist positiv, eine Wiederholung dennoch ungewiss.

Es war ein Experiment: Anstatt auf ein herkömmliches Höhenfeuerwerk setzte die Stadt als Veranstalterin zum krönenden Abschluss der diesjährigen 444. Frühjahrsmesse auf dem Festplatz am Sonntagabend erstmals auf einen als nachhaltig und geräuscharm angepriesenen Feuerzauber. Dieser verzichtete auf größere Knalleffekte. Eine erste Bewertung des neuartigen Feuerwerks, das die Weinheimer Firma AW Pyrotechnik zündete, fällt „insgesamt positiv“ aus, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte: „Die optische Wirkung entsprach den Erwartungen und wurde im Kontext der Veranstaltung als gelungen wahrgenommen.“

Doch offenbar ist der erste Eindruck nicht ungetrübt. Weil das Feuerwerk in der Vogelbrutzeit den Nachthimmel erleuchtete, habe die Untere Naturschutzbehörde „eine externe fachliche Begleitung zur Beobachtung möglicher Auswirkungen auf die Tierwelt“ zur Auflage gemacht. Die Schausteller hätten diese Vorgehensweise „ausdrücklich begrüßt“, betont die Stadt.

„Lauter als erwartet“

Mit der Aufgabe betraut wurde Sven Ofer, der ehrenamtliche Vogelsachverständige des Domkapitels, der das Geschehen vor Ort dokumentiert habe. Und was der Forstwirt zu sehen bekam, war nicht durchweg zufriedenstellend. So sei es „trotz des reduzierten Lärmpegels zu erkennbaren Reaktionen bei Vögeln und Fledermäusen“ gekommen. Die Tiere seien „durch die ersten Feuerwerkskörper aufgeschreckt“ worden und hätten das Gebiet, etwa den Domgarten, verlassen. Teilweise sei zudem „eine verstärkte akustische Wahrnehmung durch den Widerhall im Bereich des Doms festgestellt“ worden. Die Untere Naturschutzbehörde habe diese Einschätzung bestätigt. Sie beurteile „das Ereignis insgesamt kritisch“ und weise darauf hin, „dass das Feuerwerk subjektiv teils lauter wahrgenommen wurde als ursprünglich erwartet“, so die Stadt.

Die Schausteller hingegen hätten das Feuerwerk „positiv aufgenommen“, schildert die Stadtverwaltung. Es leiste „einen zusätzlichen Beitrag zur Gesamtattraktivität der Veranstaltung“. Keine Beanstandungen hatte demnach die Feuerwehr. Das Einsatzgeschehen unterscheide sich nicht wesentlich vom Prozedere bei herkömmlichen Feuerwerken. Ein Vorteil sei, „dass die geringere Geräuschkulisse die Kommunikation innerhalb der Einsatzkräfte sowie über Funk“ erleichtere: „Das Format wird daher aus einsatztaktischer Sicht grundsätzlich als geeignet bewertet.“

Das Fazit der Stadt: Das geräuscharme Feuerwerk sei „als stimmiger Abschluss der Veranstaltung wahrgenommen“ worden. Ob es aber zu einer Neuauflage kommt, ist nicht ausgemacht. Bevor sich die Stadt „abschließend festlegen“ könne, müssten erst „eine weitergehende Bewertung“ sowie „weitere Abstimmungen mit den zuständigen Fachstellen und Gremien“ erfolgen.