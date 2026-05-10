Fahrzeuge – historisch und modern – standen am Wochenende im Mittelpunkt der Brazzeltage im und um das Speyerer Technik Museum. Dabei wurde es sogar postapokalyptisch.

Feuer, Rauch und dröhnende Motoren auf dem Außengelände des Technik Museums am Wochenende: Das Erfolgsrezept der Brazzeltage ging auch im 21. Jahr auf. Rund 20.000 Besucher reisten bei bestem Festivalwetter an. Sie pendelten an beiden Veranstaltungstagen zwischen Arena und Parcours. Dort wechselten sich technische Kuriositäten und brachiale Motoren ab.

Während nostalgische Oldtimer mit Handzündung und gemütliche Lanztraktoren für charmante Knatter-Geräusche sorgten, gab’s vom „King of Fire“ mächtig was auf die Ohren. Hinter dem Namen steckt Gerd Habermann. Beim Brazzeltag ist er regelmäßig mit seinem Schoolbus-Dragster vor Ort und liefert ohrenbetäubenden Turbinensound, meterlange Flammen und Vibrationen, die Körper zum Beben brachten.

Um Gefühle wie diese erleben zu können, nahmen zig Zuschauer längere Anfahrten in Kauf. Raimund Starke und Oskar Frühling waren mit dem Wohnmobil aus Neckarsulm gekommen. „Wir kommen seit Jahren hierher“, sagt Starke. „So viele Fahrzeuge auf einem Fleck sind einfach faszinierend und das Programm ist spitze.“ Die Freunde wollten so viel wie möglich mitnehmen. „Am Abend klingen die Ohren, aber das ist der Spaß wert“, erklärt Frühling.

Lange Warteschlangen für Autofahrer

Die Faszination für die „wahnsinnige Technik“ treibt Hanno Friedrichs aus Heidelberg jährlich ins Technik Museum. Er war per Zug angereist. Eine gute Wahl, denn wer mit dem Auto kam, musste sich angesichts langer Warteschlangen an Ab- und Zufahrten in Geduld üben. Auch der Weg zu abseits liegenden Parkflächen, von denen aus der Shuttle genutzt werden konnte, wurde lang.

Mark Sturm aus Heppenheim genoss die Geräuschkulisse, die die „Giganten der Fahrzeuggeschichte“ erzeugten. „Für mich ist das Musik“, sagt der Autofreak, der die Brazzeltage als Event mit seinen Kumpels feierte. Nicht nur für technikversierte Freundes-Cliquen, sondern auch für Familien war die Veranstaltung ein Anziehungspunkt.

Historisches Miteinander

Während der Nachwuchs unter anderem auf Testfahrten auf Lanz-Traktoren abfuhr, steckten die Erwachsenen ihre Nasen in geöffnete Motorenhauben oder ließen sich über Zahlen, Daten und Fakten von Sportwagen und Kuriositäten aufklären. Auf dem Brazzelparcours kamen unter anderem Mercedes und Bentleys zum historischen Miteinander zusammen. Rennsport-Ikonen gaben alles, um ihren Status als Legenden zu verteidigen.

Ist auch dabei: Museumschef Hermann Leyher. Foto: Klaus Landry Feurig: Gerd Habermann heizte den Besuchern mit dem Schoolbus-Dragster ein. Foto: Klaus Landry Alte Boliden konnten bestaunt werden. Foto: Klaus Landry Viele Besucher sahen sich den Off-Road-Parcours an. Foto: Klaus Landry Mitglieder der Streetfighter-Burnout-Crew zeigten ihr Können. Foto: Klaus Landry Austauschen konnten sich Gäste bei den Benzingesprächen. Foto: Klaus Landry Die Lanz-Bulldog- Rundfahrten kamen gut an. Foto: Klaus Landry Bekannte Filmautos gehörten zu den Ausstellungsstücken. Foto: Klaus Landry Rauch und Flammen waren bei den Brazzeltagen oft zu sehen. Foto: Klaus Landry Der Hubschrauber der Marine interessierte viele Besucher. Foto: Klaus Landry Historische Fahrzeuge gehörten zu den Höhepunkten. Foto: Klaus Landry Einige Fahrzeuge beeindruckten schon allein durch ihre Größe. Foto: Klaus Landry Dampfmaschienentechnik war bei Familie Schusser aus dem Landkreis Mildenberg zu entdecken. Foto: Klaus Landry Zu den historischen Rallye-Ikonen gehörte ein Porsche 911. Foto: Klaus Landry War Teil der Brazzeltage: Fantasie auf Rädern. Foto: Klaus Landry Einige Fahzeuge hatten knallige Farben, darunter rot. Foto: Klaus Landry Zur Erinnerung gab es Souvenirs. Foto: Klaus Landry Die Fahrzeuge sahen nicht nur gut aus, sie ließen sich auch gut fahren. Foto: Klaus Landry An der Eingangskasse bildeten sich lange Schlangen . Foto: Klaus Landry Foto 1 von 19

Der Start der Transall C-160 war ein Höhepunkt an beiden Festivaltagen. Imposant war die Dezibelzahl des 29 Tonnen schweren Militärflugzeugs. Hinter den großen Propellern von je 200 Kilogramm stecken 5000 PS; die Hilfsturbinen haben 250 PS. Nach 12.400 Flugstunden, 9046 Landungen und 2583 Einsätzen wurde das Flugzeug 2011 in Rente geschickt.

Doppelter Anlass zu Freude

Für Museumschef Hermann Layher ist es wichtig, dass die Besucher entspannte Tage auf dem Außengelände haben und diese unfallfrei verlaufen. Während im vergangenen Jahr 20 Jahre Brazzeln gefeiert wurde, gibt’s diesmal Anlass zur doppelten Freude: Die Technik Museen Speyer und Sinsheim werden 35 beziehungsweise 45 Jahre alt. Das war dem Veranstalter Zusatzrunden von Wasteland-Fahrzeugen wert, die für postapokalyptische Szenarien entworfen werden. Sie ergänzten Historie und Moderne, die sich an zwei Brazzeltagen vereinten.