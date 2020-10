Die Fassaden erstrahlen im Farbenspiel. Die Kunden können in einem „bunten Speyer“ flanieren und einkaufen. Speyer präsentiert sich neu: Das ist die Idee des „Late Night Shopping mit Jazz, Wein und Illumination“ am Freitag, 6. November, und Samstag, 7. November, jeweils bis abends 22 Uhr.

Genau 92 Läden in der Innenstadt hatten nach Angaben des Vorsitzenden der Speyerer Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, Peter Bödeker, am Donnerstag ihre Teilnahme zugesagt. Er freut sich über diese Resonanz und über die Aktion. Sie sei Zeichen einer guten Zusammenarbeit zwischen Stadt, in dem Fall konkret von Marktmeisterin Heidi Jester, und Handel. „Wir wollen Speyer wieder interessant präsentieren. Das geht nur gemeinsam. Die Hauptstraße muss dabei als Magnet funktionieren, trotz Sanierung der Salierbrücke und Corona“, sagte Bödeker am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Das späte Einkaufen funktioniert natürlich nur unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen, betonen die Veranstalter. Und nicht nur Kaufwütige hätten an diesen Tagen ihre Freude: Der Glanz der illuminierten Innenstadt sollte dann auch bei einem Glas Wein bestaunt werden, die zwischen Postplatz und Alter Münze aufgebaut werden sollten. Aufgrund des Erreichens der Corona-Warnstufe „Orange“ in Speyer sind die dazu geplanten Weinstände sofort abgesagt worden, informierte Bödeker. Auch die „Walcing Acts“, der Saxophonist Sax’n’Fun und die Eiskönige „Frost & Schneeweiß“ in LED-Kostümen, werden nicht in der Stadt unterwegs sein können.