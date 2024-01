Schneefall löst erneut Dauereinsatz der Räumdienste aus. Das Unfallgeschehen bleibt laut Polizei Speyer zumindest überschaubar. Nur die Feuerwehr hatte zu tun.

Vielleicht hatte am Mittwoch die Unwetter-Warnung gewirkt. In Speyer und dem Umland hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst jedenfalls einen eher ruhigen Tagesverlauf. Der Donnerstag machte dies jedoch wett: Das Polizeipräsidium Rheinpfalz meldete bis zum Nachmittag mehr als 100 Unfälle im Dienstbezirk der Vorder- und Südpfalz. Demnach gab es im Bereich Ludwigshafen auch Verletzte.

Den zweiten Tag im Dauerstress waren die Räumdienste. Bernd Diebold, Einsatzleiter im Bereich Stadtgrün in Speyer, berichtete am Mittag: „Wir haben jetzt den Schneepflug angebaut und räumen und streuen gleichzeitig.“ Mit Blick auf die dicken Schneeflocken, die sich auf die mehr als 250 Kilometer Straßen und Wege in Speyer legten, sagte Diebold: „Das ist mehr, als wir erwartet haben.“ Er sprach von einem Überraschungseffekt: Dass es schneien soll, habe man gewusst. Die schiere Menge an Schnee habe man nicht erwartet, zumal die Schneefront ja zum Mittag bereits durchgezogen sein sollte, wenn man den Wetterberichten vom Mittwoch Glauben schenkte. „Jetzt ist alles individuell“, so Diebold.

Probleme bereiten vor allem die Radwege

Sorgenkind seien für ihn und sein Team vor allem die Speyerer Radwege, so Diebold. „Auf Radwegen ist der Wirkungsgrad von Salz nicht so hoch.“ Auf von Autos und Lastwagen befahrenen Straßen werde das Streusalz regelrecht von den Reifen „eingearbeitet“, so Diebold. Die schmalen Reifen der Fahrräder schaffen das nicht – zumal die Radwege nicht so stark befahren seien.

Einen kuriosen Einsatz hatte die Feuerwehr Speyer zur Mittagszeit. Ein Lastwagen hatte an der Überleitung von B39 zur B9 in Richtung Speyer zu viel Schwung verloren und war an der Steigung der Auffahrt hängengeblieben. Nichts ging mehr. „Die Polizei hat uns dann angefordert“, berichtete Thomas Tremmel, Sprecher der Feuerwehr. Die Kräfte der Straßenmeisterei seien da bereits voll ausgelastet gewesen – und der Lastwagen in der Auffahrt ein Sicherheitsrisiko. Normalerweise sei die Speyerer Feuerwehr nicht auf Bundesstraßen gefordert, aber: „Es war unser erster Einsatz seit dem 16. Januar“, so Tremmel. „Es war wirklich ruhig.“

Sand und Streumittel helfen zur Weiterfahrt

Mit Sand und Streumittel habe man dem Lastwagen wieder Griff gegeben. Das Problem der Brummis im Winter sei es vor allem, in Schwung zu bleiben, so Tremmel. Das stelle er auch bei den Fahrzeugen der Feuerwehr fest. Diese hätten jeweils Matten dabei, die als Anfahrhilfe untergelegt werden können. Und die Fahrzeuge mit Löschwasser an Bord hätten eine Tankheizung für längere Einsätze. „Die haben wir aber noch nie gebraucht“, so Tremmel.

Der Fahrer des Lastzuges, der von der Schweiz nach Holland unterwegs war und bei Speyer eigentlich einen Platz für die vorgeschriebene Pause suchen wollte, war überaus dankbar für den raschen Einsatz. Er äußerte vor seiner Weiterfahrt, in Speyer gebe es offensichtlich sehr freundliche Leute.

Fünf Unfälle zählte man bis zum Abend in Speyer und dem Umland, so die Polizei auf Anfrage. Verletzt worden sei dabei niemand, aber der Blechschaden entsprechend hoch. Auf etwa 60.000 bis 65.000 schätzen die Beamten die Gesamtsumme. Schwerpunkte seien bei den Unfällen, die sich allesamt zwischen 9 und 14 Uhr ereigneten, nicht feststellbar gewesen, weder im Stadtgebiet noch auf den Straßen der Umlandgemeinden, so die Polizei.