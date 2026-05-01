Ein Lastwagen hat am Donnerstag eine 81-jährige Radfahrerin erfasst. Nach einer gemeinsamen Erklärung der Polizei Speyer und der Staatsanwaltschaft Frankenthal stürzte die Frau und erlitt schwere Verletzungen. Der Sattelzug fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Industriestraße stadteinwärts, als der 23-jährige Fahrer nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die Seniorin vom Parkplatz einer Bäckerei auf den Radweg der Industriestraße in Richtung Stadtzentrum. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. Die Polizei sperrte die Industriestraße zwischen der Heinkelstraße und der Kreuzung am Technikmuseum für etwa 30 Minuten. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger hinzu. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.