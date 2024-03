Der Verein Inspeyered will sein Angebot, an mehreren Stellen in Speyer kostenlos Lastenräder auszuleihen, bekannter machen. „Die Auslastung dürfte gerne höher ausfallen“, betont der Verein auf Anfrage.

Aktuell könnten vier Lastenräder ausgeliehen werden, für ein fünftes werde noch ein Standort gesucht, so die Aktiven Elena Schowalter und Sophie Etzkorn. Die drei am meisten genutzten Gefährte heißen „Edgar“ (ausleihbar im Kaufladen in der Großen Greifengasse, mit Motor), „Emilio“ (Hotel Löwengarten) und „Eva“ (Blumenhaus Neumann). Dazu komme ein Fahrrad im Media-Tor in der Maximilianstraße. Das fünfte werde derzeit noch im von ihr betriebenen Kaufladen vorgehalten, solle aber einen neuen Standort bekommen, berichtet Etzkorn. Ein Verleih-Angebot in der Apotheke im Erlich pausiere momentan.

Die Lastenräder sind nach Ansicht des für Nachhaltigkeit werbenden Vereins ideale Fortbewegungsmittel in einer überschaubaren Stadt wie Speyer. Das Verleihsystem mit Einbezug gespendeter Räder sei unter anderem etabliert worden, weil die Gefährte häufig teuer in der Anschaffung seien und diebstahlsichere Abstellmöglichkeiten benötigten. Nutzungszeiten können kostenlos unter www.inspeyerad.de reserviert werden. Der Verein Inspeyered kündigt für das laufende Jahr die Teilnahme an Aktionstagen an, um das Leihangebot vorzustellen. Außerdem solle der Buchungsvorgang weiter vereinfacht werden. Verfügbar sind verschiedene Modelle. Von einem Rückruf in den Niederlande betroffene Modelle, deren Rahmen Sicherheitsmängel hätten, seien nicht darunter.