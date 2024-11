Nach der ausverkauften Vorstellung im Februar kommt Lars Sörensen mit seinem aktuellen Kabarett-Programm „Freiwillig nachsitzen“ am 8. November um 20 Uhr nochmal ins ZimmerTheater Speyer.

Seine Shows machen Mut zu Veränderungen, regen zum Nachdenken, Umdenken und Einlenken an. Seit frühester Jugend begeisterte er sich für Comedy- und Kabarettprogramme, die einen nicht nur zum Lachen brachten, sondern „was mit einem machen“. Dieser Tradition fühlt er sich verpflichtet. In seinem Programm „Freiwillig nachsitzen“ beschäftigt er sich unter anderem mit seiner Schulzeit, da ihm aufgefallen ist, dass der Mikrokosmos des Klassenzimmers die Gesellschaft im Kleinen abbildet. Alle Typen von Menschen, denen man im Leben so begegnet, waren hier schon versammelt, alle Konflikte wurden hier bereits in der Miniaturausgabe ausgetragen. Wieso also hier nicht ansetzen, Fehlentwicklungen erkennen, beherzt eingreifen, damit wir auch im späteren Leben fair miteinander umgehen?

Tickets unter tickets@zimmertheater-speyer.de oder im Spei’er Buchladen.