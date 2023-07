38 Jahre lang stand Hartmut Harthausen im Dienst der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer. Von 1983 bis 2003 leitete er sie. Heute feiert er seinen 85. Geburtstag.

Der gebürtige Niedersachse hatte in Göttingen Latein, Geschichte und Philosophie auf Lehramt studiert und in Geschichte promoviert, bevor er 1965 als Referendar in die Pfälzische Landesbibliothek nach Speyer kam. Sie war damals noch in der Johannesstraße 22 gelegen. „Seine ersten Berufsjahre zeigten ihm, dass eine Bibliothek in ihrem Bestand nicht unverletzlich ist“, sagt die heutige Standortleiterin Ute Bahrs. In den Jahren 1970 bis 1974 drohte ihre Schließung, weil der Bezirksverband Pfalz die finanziellen Lasten nicht mehr tragen konnte. Aber das Land sprang in die Bresche und ermöglichte den Neubau für Landesarchiv und -bibliothek am Stadtrand, der 1990 ganz fertig war.

Harthausen steuerte den Umzug und die folgenden technischen Umbrüche mit ruhiger Hand. In der Geschichte des Buchdrucks erwies er sich als ausgezeichneter Kenner. Wertvolle Erwerbungen auf Auktionen und bei Antiquaren fanden in seiner Zeit in den Bestand der „Labi“. Bahrs führt als Beispiel die Übernahme des schriftlichen Nachlasses von Maler Max Slevogt an. Besonders stolz war Harthausen, als 1995 das erstnummerierte Faksimile des Evangeliars „Codex Aureus“ an Bischof Anton Schlembach überreicht wurde.

Harthausen war von 1979 bis 2012 im Vorstand der Bezirksgruppe Speyer im Historischen Verein engagiert, davon 20 Jahre als Vorsitzender. Auch als Herausgeber der „Pfälzer Lebensbilder“ machte er sich einen Namen. Mit seiner Frau ist der in Dudenhofen lebende frühere Bibliotheksdirektor gerne zu Fuß und auf dem Fahrrad in der Pfalz unterwegs. Er freut sich über Besuche bei beziehungsweise von den beiden Kindern und Enkeln.