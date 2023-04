Schwester Winfrieda Lambert, langjährige Direktorin der Edith-Stein-Realschule und des Marienheims in Speyer, ist im Alter von 90 Jahren im Kloster St. Magdalena verstorben.

Rita Maria Lambert, so der Mädchenname, wuchs auf in Fischbach bei Dahn. In jungen Jahren kam sie nach Speyer, besuchte ab 1946 das Neusprachliche Mädchengymnasium St. Magdalena und legte hier 1952 das Abitur ab. Nach dem Studium an der Wirtschaftshochschule in Mannheim unterrichtete sie unter anderem an der Mädchenschule in St. Magdalena, in der Fachschule Marienheim und im Edith-Stein-Gymnasium, ehe sie 1965 Direktorin der benachbarten Realschule wurde und dieses Amt bis 1981 versah. Anschließend war sie bis 1997 Leiterin der Berufsbildenden Schulen im Marienheim. In ihrer Ordensgemeinschaft war Winfrieda unter anderem Generalvikarin und Priorin.

Nach ihrer Lehrtätigkeit baute sie im Kloster die Edith-Stein-Ausstellung auf und betreute die Besucher, denen sie vieles über die Heilige zu berichten war, die Lehrerin in Speyer war und später in Auschwitz starb. Schwestern aus Brasilien erteilte sie Deutschunterricht. Strenge und Milde hätten sich in der Schwester gepaart, berichten Weggefährten. Einer schwangeren Zehntklässlerin hat sie etwa am Rande der Vorschriften zum Zeugnis der Mittleren Reife verholfen – zu einer Zeit, wo selbst an weltlichen Schulen uneheliche werdende Väter kurz vor dem Abitur von der Schule verwiesen wurden. Sie wird am Dienstag, 2. Mai, 13 Uhr, auf dem Speyerer Friedhof beerdigt.