Seit knapp einem Jahr lässt die städtische Wohnbaugesellschaft Gewo neue Wohnungen in der Albert-Einstein-Straße errichten. Am Mittwoch gab es beim Richtfest die Information: Die 32 Einheiten sind so begehrt, dass die Warteliste lang ist.

Scherben und Wein gehörten zum feierlichen Richtfest mit Richtspruch. Die Gewo ist der größte Vermieter der Stadt, verfügt heute schon über 2750 Wohnungen, und in Zukunft werden es noch mehr sein. Der Bau bewege sich mit einer Investitionssumme von circa 7,6 Millionen Euro im Kostenrahmen, sagte Gewo-Geschäftsführer Oliver Hanneder. Die Arbeiten seien ebenfalls im Zeitplan. Für Juli und August nächsten Jahres seien die Bezüge der Wohnungen geplant.

Eine der 32 Wohnungen mit 49 bis 125 Quadratmetern zu ergattern, ist nicht leicht: Eine „lange Warteliste“ mit Interessenten hat sich laut Hanneder schon gebildet. Bei Interesse könne man bei dem Unternehmen aber noch einen Interessentenbogen ausfüllen; die Vergabe erfolge erst im Frühjahr. Die Wohnungen, die allesamt mit Balkonen ausgestattet sind, sind zum Innenhof orientiert, auf dessen Schotterfläche noch eine Erlebniszone geplant ist.