„Fahr net fort, bleib im Ort!“ – so lautet das Motto der Aktion „Heimatshoppen“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz. Am Freitag und Samstag werben die Speyerer Einzelhändler mit Angeboten und Sonderöffnungszeiten für einen Besuch der Geschäfte. In der Roßmarktstraße wird sogar ein Feuerschlucker erwartet.

Am Freitag lockt die lange Einkaufsnacht. Rund 40 Geschäfte vom Dom bis zum Postplatz und in den angrenzenden Seitenstraßen haben laut Stadt bis 21 Uhr geöffnet. Auf dem Programm stehen zahlreiche individuelle Aktionen des Speyerer Einzelhandels, wie beispielsweise Verkostungen, Gewinnspiele, Rabatte, Musik und vieles mehr.

Der Samstag steht dann im Zeichen der kleinen „Heimatshopper“. Neben einer kostenfreien Kinderstadtführung um 15 Uhr (Anmeldung ab sofort per E-Mail an: veranstaltungen@stadt-speyer.de) wird auf dem Geschirrplätzel auch Kinderschminken angeboten. Ab 11 Uhr können auf dem Platz vor der Sparkasse beim Kinder-Glücksrad Preise, die der Einzelhandel zur Verfügung stellt, abgeräumt werden. Viele Einzelhändler haben demnach eigene Kinderaktionen vorbereitet.

Fotoherz für Online-Aktion

An beiden Aktionstagen besteht die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel über die sozialen Medien teilzunehmen. Vor dem Schuhhaus Bödeker in der Maximilianstraße steht zu den regulären Öffnungszeiten ein Fotoherz bereit. Wer sich dort mit seinem Lieblingsmenschen in diesem Herz fotografieren lässt und das Foto unter dem Hashtag #MeinSpeyererLieblingsmensch auf Facebook oder Instagram bis Freitag 30. September, 12 Uhr, „öffentlich“ postet, kann laut Ankündigung einen von fünf Preisen, die der Einzelhandel und die Gastronomie zur Verfügung stellen, gewinnen. Der Hauptgewinn ist ein Essensgutschein für zwei Personen des Restaurants „Picco Bello“ in der Korngasse.

Die Fachgeschäfte der Roßmarktstraße werden sich beim „Roßmarktstraßenfest“ am Freitag von 13 bis 20 Uhr präsentieren; bei schönem Wetter vor der Tür, um direkten Kontakt mit ihren Kunden zu pflegen und auf ihre Vielfalt hinzuweisen. „Wir freuen uns, ins Gespräch mit den Gästen zu kommen und zu zeigen, was wir so anbieten“, sagt Mathias Münzenberger, Sprecher der Händlergemeinschaft. Saxofonspiel und Gitarrenklänge erfüllen ab 16 Uhr die Straße. Die Kinder-Formationstanzgruppe der Tanzschule Nagel und die Gruppe „Fit to dance“ werden zwischen 16 und 18 Uhr auftreten. Überraschen lassen können sich die Besucher von einem Feuerschlucker. Die Johanniter sind mit einem Rettungswagen und Kinderschminken angekündigt.

Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.speyer.de/heimatshoppen.