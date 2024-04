Bei einem Zusammenstoß auf dem geteilten Reh- und Radweg der Landwehrstraße sind am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ein 58-jähriger und einer neunjährige Radfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Neunjährige gemeinsam mit zwei 14-jährigen Fahrradfahrerinnen in die nicht freigegebene Fahrtrichtung. Der 58-Jährige sei ihnen auf dem Fahrrad in vorgeschriebener Fahrtrichtung entgegengekommen. Bei dem Zusammenstoß auf Höhe eines Autohauses habe sich der Radfahrer überschlagen und sich trotz getragenem Helm eine Platzwunde im Gesicht zugezogen. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Das Mädchen habe sich leicht an Schienbeinen und Knien verletzt und sei gegen ein geparktes Auto gestoßen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf eine mittlere dreistellige Höhe.