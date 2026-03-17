Patrick Kunz, Direktkandidat der Freien Wähler im Wahlkreis Speyer, spielt mit dem Gedanken, sich für das Bürgermeisteramt in seiner Heimatstadt Schifferstadt zu bewerben.

Kunz begründet seinen Vorstoß damit, dass ihn viele Bürger im Landtagswahlkampf gefragt hätten, ob er auch für den Posten des Rathauschefs in Schifferstadt kandidieren würde. Die achtjährige Amtszeit von Bürgermeisterin Ilona Volk endet im kommenden Jahr. Die Grünen-Politikerin war bei ihrer ersten Wahl im April 2011 die erste Bürgermeisterin ihrer Partei in Rheinland-Pfalz. Sie wurde 2019 wiedergewählt.

Der 49-jährige Kunz sitzt seit 2021 im rheinland-pfälzischen Landtag und bewirbt sich am Sonntag bei der Wahl um das Direktmandat im Wahlkreis 39 (Speyer), zu dem auch Schifferstadt gehört. „Wenn mir mehr als 20 Prozent der Schifferstadter bei der Landtagswahl ihre Erststimme geben, trete ich bei der Bürgermeisterwahl 2027 an“, sagt Kunz gegenüber der RHEINPFALZ. Würde er den Einzug in den Landtag schaffen und nächstes Jahr zum Chef der Schifferstadter Verwaltung gewählt werden, müsste er sein Landtagsmandat abgeben und würde auch nicht mehr in das höchste Parlament in Rheinland-Pfalz zurückkehren. Die Amtszeit eines Bürgermeisters betrage acht Jahre, die Legislaturperiode des Landtags ist fünf Jahre lang, das passe nicht, sagt der Freie Wähler, für den es bei der Wahl am Sonntag somit um seine politische und persönliche Zukunft geht.

Kunz ist optimistisch, dass es die Freien Wähler wieder in den Landtag schaffen, und hofft auf die Erstwähler, von denen er positive Rückmeldungen auf sein Wahlprogramm erhalten habe. Er habe 1252 Personen angeschrieben, die am Sonntag erstmals wählen dürfen – aus Speyer und Schifferstadt.