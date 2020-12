Die Vorbereitungen für die Landtagswahl werden immer konkreter: Am Dienstagabend um 18 Uhr endete die Frist zum Einreichen von Wahlkreisvorschlägen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch auf Anfrage informierte, haben folgende Gruppierungen Vorschläge für den Wahlkreis 39 Speyer eingereicht: Im November CDU, SPD und FDP, im Dezember Die Linke, Freie Wähler, Grüne, AfD und die Klimaliste RLP. Das Wahlamt hat die eingegangenen Wahlvorschläge bereits auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft. Danach gelten alle Vorschläge als mängelfrei. Der Wahlausschuss entscheidet über die endgültige Zulassung der Wahlvorschläge in öffentlicher Sitzung am Mittwoch, 6. Januar 2021, im Stadtratssitzungssaal. Sonntag, 14. März, kommenden Jahres, ist Wahltag. Die Wahlberechtigten im Land bestimmen über die Zusammensetzung des 18. Landtages von Rheinland-Pfalz. Wahlleiterin im Wahlkreis Speyer ist Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).