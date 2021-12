Skeptisch im Hinblick auf Pläne der künftigen Ampelregierung in Berlin, Cannabis zu legalisieren, äußert sich in einer Mitteilung das Speyerer Landtagsmitglied Michael Wagner (CDU): „In meinen Augen macht es keinen Sinn, die Tür für eine gefährliche und oft verharmloste Droge zu öffnen. In keinem Fall aber sehe ich aufgrund der Legalisierung von Cannabis die Polizei entlastet.“ Er bezieht sich damit auf die Aussage von Philipp Brandenburger, SPD-Fraktionschef im Speyerer Stadtrat, in seiner Analyse des Koalitionsvertrags.

Wagner macht dies auch an einem Gespräch fest, das er mit Polizeidirektor Ulrich Koch, dem neuen Leiter der auch für Speyer zuständigen Polizeidirektion Ludwigshafen, geführt habe. Demnach sei die Polizei heute schon in hohem Maße mit den Auswirkungen des Cannabis-Konsums beschäftigt; als Beispiel nannte er Unfälle mit unschuldig Verletzten. „Wie mag das erst mit einer Legalisierung von Cannabis werden?“, fragt Wagner. Er erwartet Gesundheitsprobleme und soziale Konflikte, nicht jedoch die von Befürwortern der Legalisierung erhoffte Beseitigung des Schwarzmarkthandels.