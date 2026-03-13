In der Verbandsgemeinde Rheinauen sind beim landesweiten Warntag am Donnerstag alle 18 neuen Hochleistungssirenen ertönt. Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) zieht somit ein positives Fazit. Er habe alle Sirenen per Mausklick auslösen können. Fassott ist deswegen zufrieden, weil bei einem Probealarm des neuen Warnsystems Mitte Januar noch nicht alle Sirenen funktioniert hatten und nun akribisch nachgearbeitet worden sei. Auch aus der Bevölkerung habe es positive Rückmeldungen gegeben. Es werden nun noch kleine Verbesserungen bei der Ausrichtung der Sirenen vorgenommen, und es werde daran gearbeitet, dass Sprachdurchsagen VG-weit über alle Sirenen flächendeckend verbreitet werden können. Bislang werden die Sirenen dafür einzeln angesteuert.

Die Verbandsgemeinde Rheinauen hat – wie viele Kommunen im Land – ihr Sirenen-Warnsystem modernisiert. Es ist neben der im Februar 2023 eingeführten Technik „Cell Broadcast“ für Mobiltelefone sowie Warnapps wie Nina und Katwarn ein Baustein des Katastrophenschutzes, um die Bevölkerung im Notfall auf eine Gefahr aufmerksam machen zu können.