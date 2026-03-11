Der städtische Brand- und Katastrophenschutz beteiligt sich mit allen Sirenen im Stadtgebiet am zweiten landesweiten Warntag, diesen Donnerstag, 12. März.

Ab 10 Uhr wird laut Stadt durch das Lagezentrum Bevölkerungsschutz landesweit eine Probewarnung ausgelöst. Diese werde über „Warnmultiplikatoren“ wie App-Server an Endgeräte und Warn-Apps geschickt. Um 10.45 Uhr folge dann Entwarnung. Der städtische Brand- und Katastrophenschutz werde sich mit allen Sirenen im Stadtgebiet beteiligen. Zudem würden die mobilen Warngeräte am Königsplatz und auf einem Parkplatz am Rübsamenwühl getestet. Auch die Firmen Thor und Haltermann Carless testen demnach ihre Werkssirenen. Der landesweite Warntags finde ergänzend zum bundesweiten Warntag im September statt. Ziel sei es, Warnprozesse transparenter zu machen und verfügbare Warnmittel wie Sirenen, Warn-Apps, digitale Werbeflächen oder den Mobilfunkdienst Cell Broadcast ins Bewusstsein zu rücken. Außerdem solle notwendiges Wissen zum Umgang mit Warnungen vermittelt werden, „um die Bevölkerung in ihrer Fähigkeit zum Selbstschutz zu unterstützen“. Weitere Informationen sind unter www.bks-portal.rlp.de/startseite/gefahrenabwehr/warnung zu finden. Auch die Gemeinden im Umland beteiligen sich.