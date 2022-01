Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat nach einer Mitteilung des Speyerer Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) zufolge in Aussicht gestellt, an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in der Domstadt ein Kompetenzzentrum für digitale Verwaltung einzurichten. Die CDU-Landtagsfraktion hatte laut Wagner zuvor eine entsprechende Anfrage gestellt. „Diesen grundsätzlichen Überlegungen scheint man jetzt ein Stück näher gekommen zu sein,“ wird der Speyerer Abgeordnete in einer Pressemitteilung zitiert. Er habe sich selbst mehrfach für die Etablierung neuer Lehrstühle mit interdisziplinärem Forschungsschwerpunkt auf Digitalisierung ausgesprochen. „Modernisierung von Staat und Verwaltung, geprägt durch digitalen Fortschritt auf der einen und technischer Resilienz auf der anderen Seite, sind treibende Kräfte der Zukunft,“ so Wagner. Ein sogenannter GovTech-Campus biete den großen Vorteil der Vernetzung der öffentlichen Hand mit der Gründer- und Start-up-Szene. Wagner hat nach eigenen Angaben eine weitere Anfrage an die Landesregierung zur Finanzierung und dem Zeitplan für das Kompetenzzentrums gestellt.