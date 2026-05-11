Die unter zwölf Jahre alten Mädchen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt können es sogar noch besser. Doch ihre Stärken kommen voll und ganz zum Tragen.

Die unter-zwölfjährigen Mädchen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt haben bei der Rheinland-Pfalz- Meisterschaft in der Osthalle Platz drei belegt. Die Mannschaft von Trainer Constantin Popescu traf auf TV Kirchheimbolanden sowie die stark eingeschätzten Teams der TGV Baskets Trier und MJC Trier als die beiden Vertreter aus dem Rheinland.

Im ersten Spiel des Tages gewannen die Towers mit 54:50 im pfälzischen Duell gegen den TVK. „Wir haben heute nicht so gut performt, wie wir das können. Es haben heute Spielerinnen verletzt gefehlt. Aber das war nicht der Grund dafür. Zuletzt haben wir noch mit 30 Punkten gegen Kirchheimbolanden gewonnen, heute nur mit vier“, stellte Coach Popescu fest.

Trier zu stark

Im Trierer Stadtderby setzten sich anschließend die MJC- Mädchen 49:44 gegen die TVG Baskets durch. Damit standen die Entscheidungen um die Platzierungen quasi schon fest. Denn die Mannschaften von der Mosel erwiesen sich für beide pfälzischen Vertretungen als zu stark. Kirchheimbolanden kassierte zwei hohe Niederlagen. Die Towers hielten jeweils gut dagegen, unterlagen aber auch.

Sowohl beim 48:75 gegen die Baskets als auch beim abschließenden 36:65 gegen Meister MJC zeigten die Speyererinnen gelungene Kombinationen, schöne Körbe, auffallend mannschaftlich gutes Zusammenspiel. Während die anderen Teams stärker von der individuellen Klasse einzelner Akteurinnen profitierten, stand bei den Gastgeberinnen das Team im Mittelpunkt.

Towers treffsicher

So versenkten die Towers am Ende mehr Würfe aus der Distanz im Korb als die anderen drei Mannschaften zusammen. Es ging jeweils über achtmal vier Minuten. In diesen Abschnitten gibt es keine Auswechslung. Da das Turnier entgegen früheren Veranstaltungen an nur einem Tag stattfand, standen die Mannschaften insgesamt jeweils 96 Minuten auf dem Feld.

Die konditionell große Herausforderung bestanden die Towers gut. „Wir haben heute einfach keinen guten Tag gehabt. Vielleicht hätten wir gewinnen können, wenn alles geklappt hätte. Aber so ist das halt im Sport, und die anderen waren ja schließlich auch sehr starke Gegner“, ordnete Popescu ein.

Lilli-Sophie Adam ging mit 53 Punkten als drittbeste Schützin des Turniers aus der Halle, Elisa Bengert als erfolgreichste Werferin von außen. Der Auswahl gehörten zudem Zeynep Bikirova, Mila Filipkowski, Mariette Greving, Pia Häfner, Klara Hellstern, Alexa Maria Reisch, Rhea Schönlaub, Anna Streb, Mina Todesco und Paula Zeidler an. „Insgesamt kann man sagen, dass wir eine tolle Saison gespielt haben und ich sehr stolz auf die Mädels bin. Wir haben hier sehr viel Potenzial für die Zukunft“, so Popescu. Unterstützt von den Eltern der Spielerinnen stemmten die Towers die Organisation des Turniers souverän.