Zum abschließenden Heimspiel empfängt Landesligist FC Speyer 09 am Sonntag, 16 Uhr, den SVW Mainz.

„Die Runde ist praktisch zwar gelaufen. Aber wir werden trotzdem nochmals alles reinwerfen und Gas geben, um mit einem Sieg die Heimserie abzuschließen und unsere treuen Zuschauer zu belohnen“, sagte Nico Schubert im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Kapitän gab, wie viele andere im Team auch, seine Zusage für die kommende Saison.

Mainz belegt mit Rang acht und 39 eingespielten Punkten eine gesicherte Mittelfeldposition, ohne Ambitionen weder nach oben noch nach unten. Auch Speyer kann befreit, ohne jeden Druck, den Fans nochmals ein schönes Fußballspiel bieten. Zudem haben die Einheimischen aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen.

Aufholjagd Speyer

In der denkwürdigen Partie lag der FC 09 nämlich nach eklatantem Fehlstart mit 0:4 hinten, schien zunächst einer deutlichen Niederlage entgegenzusteuern, um in einer Aufholjagd nach Toren von Niklas Helfenstein, Daniel Kopf, Kalle Wunder und Valentino Zuch zum 4:4 die Partie scheinbar noch zu drehen. Letztendlich gab die Truppe nach einem weiteren Gegentreffer zum 4:5 die Partie sogar wieder aus der Hand.

Schubert, der aus beruflichen Gründen in Offenbach ebenso fehlte wie Torjäger Mirko Cet Müller und der verletzte Niklas Helfenstein, kehrt in den Kader zurück, Müller voraussichtlich auch. Hinter dem Einsatz von Helfenstein sieht Speyers Kapitän aber noch ein dickes Fragezeichen: „Durchaus möglich, dass die Saison für ihn aufgrund einer Muskelverletzung bereits beendet ist.“

Vorzüge Mainz

Mainz kommt mit einer recht spielstarken und erfahrenen Truppe in den Sportpark, die den Gastgebern das Leben wohl recht schwermacht. In Offenbach lieferte Speyer beim 1:1 eine richtig gute Partie ab, erarbeitete sich zahlreiche Chancen, nutzte diese aber nicht konsequent wie FC 09-Co-Trainer Oliver Stellwagen bestätigte. Schließlich benötigte Offenbach die Wiederholung eines zunächst vergebenen Strafstoßes, um wenigstens noch einen Punkt zu retten.

Schubert blickt der Sonntagspartie optimistisch und voller Zuversicht entgegen: „Wenn wir alle zusammen das abrufen, wozu wir spielerisch und kämpferisch in der Lage sind, sollten wir das letzte Auftreten vor heimischem Publikum mit einem Erfolgserlebnis abschließen.“ Was ihn persönlich und sein Verletzungsproblem betrifft, unterstütze er in den beiden noch ausstehenden Spielen die Mannschaft, um sich nach Rundenschluss am 9. Juni einer Fußoperation zu unterziehen.