Nach der Winterpause hätte der Auftakt für Landesliga-Neuling FC Speyer 09 nicht besser verlaufen können.

Zwei Siege, 2:1 und 3:1, in den schwierigen Auswärtsbegegnungen bei SpVgg Ingelheim und Wormatia Worms II fuhr das Team ein. Am Freitag, 19.30 Uhr, gilt es, zuhause gegen den abstiegsgefährdeten TuS Knittelsheim nachzulegen, um die beiden Erfolge zu veredeln. Der Gegner nimmt aktuell den vorletzten Tabellenplatz ein.

„Leichte Spiele gibt es in dieser ausgeglichenen Landesliga nicht. Auch unten stehende Mannschaften sind nicht im Spaziergang zu besiegen. Man muss auch gegen sie hoch konzentriert auftreten, und die Einstellung muss, wie in den vergangenen beiden Auswärtspartien, einfach stimmen“, gibt Speyers Trainer Jürgen Grimm die Marschroute vor.

Grimm warnt

Die Südpfälzer scheinen jedenfalls nicht so schwach, wie ihr Tabellenrang vermuten lässt. Zuletzt verloren sie zwar ziemlich unglücklich mit 0:3 gegen SV Gimbsheim, doch keinesfalls so eindeutig, wie es das Ergebnis ausdrückt. Knittelsheim spielte nicht nur mit, sondern war in weiten Phasen überlegen, nutzte seine Chancen aber nicht.

Offenbar fehlt dem Team ein Mann, der die Überlegenheit auch in Tore ummünzt. „Das Ergebnis entspricht gewiss nicht dem Leistungsvermögen Knittelsheims“, sagte Grimm. Sein Team sei deshalb gut beraten, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Mit den bisher eingespielten 34 Punkten dürfte das von Coach Grimm ausgegebene Saisonziel Klassenerhalt so gut wie erreicht sein.

Zum Tabellenersten SV Büchelberg beträgt der Abstand noch sechs und zum Zweiten, VfR Grünstadt, drei Zähler. Ein weiteres Erfolgserlebnis in dem Flutlichtspiel und die FC- 09-Auswahl rückt weiter an die ersten beiden Ränge heran. Grimm lässt sich auch durch die jüngsten Erfolge nicht von seiner eingeschlagenen Linie abbringen: „An Aufstieg denken wir nicht. Wir wollen einfach noch so viele Punkte wie möglich holen und zunächst in dieser Abendpartie den hoffentlich zahlreichen Zuschauern und unseren treuen Fans ein gutes Fußballspiel bieten und sie möglichst mit einem weiteren Sieg für ihr Kommen belohnen.“

Das Hinspiel gewann Speyer nach hartem Kampf durch ein Eigentor sowie den Siegtreffer von Albert Jungblut mit 2:1. Grimm: „Ich kenne den Gegner als kampfstarke, homogene Truppe, die mit dem Rücken zur Wand steht und wohl alles daran setzen wird, bei uns etwas mitzunehmen.“ Im ersten Heimspiel des Jahres habe sich aber auch seine Mannschaft vorgenommen, die drei Punkte im Sportpark zu behalten. Die Verletzten arbeiteten sich im Training wieder langsam heran und kehrten zumindest teilweise in den Kader zurück. Ob der eine oder andere zum Einsatz komme, sei offen.