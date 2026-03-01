Nach fünf Siegen hat der mit 49 Toren angriffsstarke Landesligist FC Speyer 09 der favorisierten Reserve von Wormatia Worms wieder eine Niederlage beigebracht.

3:1 (0:0) hieß es am Sonntag auswärts. „Ich bin mit den Jungs hochzufrieden. Sie haben heute eine super Leistung abgeliefert“, lobte FC-09-Trainer Jürgen Grimm seine Auswahl, die selbstbewusst und schwungvoll startete, sich als das stärkere Team erwies, zu guten Einschussmöglichkeiten kam, obwohl die vier Stammspieler Baris Barut, Tobias Blasczyk, Albert Jungblut sowie der etatmäßige Kapitän Nico Schubert fehlten.

Eine erste Torannäherung glückte Luca Rübel mit einem strammen Schuss, den der Wormser Keeper Marius Mrachacz zur Ecke abwehrte, die nichts einbrachte. Kurz darauf kam Moritz Reuther in aussichtsreicher Position zum Abschluss. Doch erneut zeigte sich der Schlussmann der Einheimischen auf dem Posten.

Flitzer Helfenstein

Eine Riesenchance zur Speyerer Führung bot sich noch vor der Pause Außenflitzer Niklas Helfenstein, die wiederum der glänzend reagierende Mrachacz verhinderte. Mit einem für Wormatia glücklichen 0:0 ging es in die Pause. Auch mit Beginn der zweiten Hälfte nahmen die Gäste das Heft in die Hand.

Aber die Einheimischen zeigten nun ebenso ein anderes Gesicht und kamen zu einigen Abschlüssen. Bei Möglichkeiten von Reuther und dem eingewechselten Mirko Müller lag das 0:1 in der Luft. Stattdessen kam Worms nach Ecke zum glücklichen 1:0 (64.), „ein überflüssiges, ärgerliches Gegentor durch etwas ungeschicktes Abwehrverhalten“, so Grimm.

Müller glückte nach Linksflanke per Kopf das 1:1 (74.). In der nun ausgeglichenen Partie spielten beide auf Sieg. „Doch auch in dieser Phase besaßen wir ein Chancenplus und das deutliche, spielerische Übergewicht“, berichtet Grimm. Trainersohn Marco Grimm sorgte mit seinem Kopfball nach Rechtsflanke für die Speyerer Führung (82.), und erneut Müller machte mit seinem Strafstoßtor den Deckel drauf (84.), nachdem Worms zuvor den einschussbereiten Grimm von den Beinen holte. Nach Notbremse an dem allein auf das Tor zu eilenden Grimm kassierte ein Wormser kurz vor Schluss die Rote Karte. Anhänger der Einheimischen erkannten den verdienten Sieg der Domstädter an: „Sie waren eben die bessere und die giftigere Mannschaft.“