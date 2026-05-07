Am Montagabend, 19.30 Uhr, tritt Landesligist FC Speyer 09 beim spielstarken Tabellendritten FSV Offenbach zur vorletzten Auswärtspartie an.

Mit zehn Punkten Rückstand bei drei noch ausstehenden Spielen verabschiedete sich Speyer aus dem Rennen um die beiden vorderen Ränge. Offenbach dagegen liegt nur sechs Zähler zurück und besitzt noch eine geringe Chance, in das Aufstiegsgeschehen einzugreifen. Entsprechend motiviert dürften die Südpfälzer zur Sache gehen und alles reinwerfen, um ihre letzte Möglichkeit zu wahren.

Mit dem fünften Platz, den der FC 09 als Neuling aktuell einnimmt, ist der Abwehr- und Mittelfeld-Stratege Tobias Blasczyk, ein waschechter Speyerer Junge, nicht so ganz einverstanden. „Mit unserem Kader war eigentlich mehr drin. Leider haben wir in den entscheidenden Spielen unsere Leistung nicht auf den Platz gebracht und zudem gegen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte zu viele Punkte liegen lassen“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Bei RW Speyer

Der 27-jährige Chemie-Ingenieur und Projektmanager eines Speyerer Unternehmens kam bereits mit vier Jahren, damals bei Rot-Weiß Speyer, erstmals zum Fußball und spielte dort etwa zehn Jahre lang. Danach lief er in der D-Jugend für seinen jetzigen Verein auf, um anschließend von den Unter-14 -19-Jährigen in der Regionalliga für Phönix Schifferstadt sowie den FC 09 Erfahrung zu sammeln.

Im aktiven Bereich schaffte Blasczyk auf Anhieb den Sprung in das Oberliga-Team bei dem Speyerer Club, ehe er für ein Jahr, ebenfalls in der Oberliga, für TuS Mechtersheim die Stiefel schnürte. Nach studienbedingten Unterbrechungen kehrte Blasczyk zum FC 09 zurück, bei dem er inzwischen seinen Stammplatz verloren hat und nur noch sporadisch und als Wechselspieler zum Einsatz kommt.

Über seine weitere fußballerische Zukunft ist sich der Hobby-Schachspieler und allgemein an Sport interessierte Single, der auch gerne Städtereisen unternimmt und sich Sehenswürdigkeiten anschaut, noch nicht so ganz im Klaren: „Weiterspielen, die Trainer- oder Schiedsrichterlaufbahn einschlagen, in der mein Vater bereits seit 20 Jahren tätig ist, ich weiß es noch nicht.“

In Offenbach erwartet Blasczyk einen Gegner, gegen den sein Team in dem engen Hinspiel zwar 3:1 gewonnen, sich aber sehr schwer getan hat. Speyerer Anhänger sprachen damals von der besten Mannschaft, die im Sportpark auflief. „Ich erwarte wieder ein enges Match am Montagabend, das wohl zumindest zeitweise unter Flutlicht ausgetragen und bei dem gewiss eine besonderer Derby-Stimmung herrschen wird“, so der bescheidene und sympathische Speyerer Sportler, der trotz der Stärke des Gegners auf das eigene Leistungsvermögen setzt und daran glaubt, auch in Offenbach etwas mitnehmen zu können. „Letztlich liegt es allein an uns, ob wir es schaffen, in der zu erwartenden qualitativ guten Partie die Oberhand zu behalten.“