Nach dem überzeugenden 6:0-Sieg über Gimbsheim erwartet Landesligist FC Speyer 09 am Sonntag (15 Uhr) im Lokalderby bei Phönix Schifferstadt eine Riesenaufgabe.

Glückt den Domstädtern die Revanche für die 0:2-Hinspiel-Niederlage, und können sie ihren vierten Tabellenrang verteidigen? Dass Phönix nicht unbedingt ein Angstgegner für den FC 09 ist, zeigten dessen Siege in den beiden Pokalauseinandersetzungen der letzten Jahre. Noch als Bezirksligist gewann Speyer 2024 nach 0:3-Rückstand 5:3, und im vergangenen gab es einen 3:2-Erfolg.

Phönix startete nach der Winterpause glänzend, landete drei Siege und verlor nur beim Tabellenzweiten SV Büchelberg nach Halbzeitführung durch einen Gegentreffer kurz vor Schluss mit 1:2. Auch Speyer bot zuletzt eine Glanzleistung und fährt zuversichtlich zu dem Tabellenelften, der trotz der Erfolge in den vergangenen Wochen immer noch nicht den sicheren Klassenerhalt erreicht hat.

Schifferstadt fightet

Speyer muss sich voraussichtlich auf einen entschlossenen, energisch fightenden Gegner einstellen, der gewiss alles daran setzt, seinen Hinspiel-Erfolg zu wiederholen. Mit dem Selbstbewusstsein der beiden Pokalsiege, bedingungslosem Einsatz und Kampfgeist, einer stabilen Defensive sowie dem besten Angriff der Liga braucht sich das FC-09-Team um Kapitän Nico Schubert auch bei den zuletzt so stark auftrumpfenden Rettichstädtern nicht zu verstecken, besitzt durchaus die Chance, bei entsprechender Chancenverwertung etwas mitnehmen.

Nicht nur auf dem Feld bietet FC-09-Trainer Jürgen Grimm, ein Schifferstädter, eine schlagkräftige Truppe, auch auf der Bank sitzen spielstarke Akteure, die auf ihren Einsatz brennen. Auch Leader Schubert läuft trotz anhaltender und ständig behandlungsbedürftiger Knöchelbeschwerden wieder auf. Aktuell freut ihn besonders der phantastische Zusammenhalt und die tolle Stimmung im Team.

Schubert schwelgt

„Auch die Trainingsbeteiligung und -bereitschaft lassen nichts zu wünschen übrig und dies unabhängig davon, ob wir gewinnen oder verlieren“, sagte er. Die Partie am Sonntag bewertet Schubert als eine der schwierigsten in dem knackigen Restprogramm. Vor allem den in die Jahre gekommenen Kunstrasen müsse die Mannschaft unvoreingenommen annehmen.

Noch immer träumen Fans des FC 09 vom Aufstieg in die Verbandsliga. Ein weiter aber auch sehr beschwerlicher Weg, denn bei sechs Punkten Rückstand auf die beiden Spitzenplätze stehen neben drei Heimspielen noch vier weitere knochenharte Auswärtsbegegnungen bei den stärksten Mannschaften der Landesliga an: VfR Grünstadt, TSV Billigheim-Ingenheim, FSV Offenbach und SV Büchelberg.