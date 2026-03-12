Mit einer Serie von vier Siegen in Folge ist Landesligist FC Speyer 09 auf den fünften Rang vorgerückt, drei Zähler hinter den führenden Grünstadt und Büchelberg.

Am Sonntag, 14.30 Uhr, erhofft sich das Team bei FG Mutterstadt die Bestätigung der jüngsten Erfolge. Das Hinspiel gewannen die Domstädter nach Toren von Laurin Schön, Moritz Reuther und Mirco Cet Müller 3:1. Mit bisher 54 erzielten Treffern nimmt Speyer die Spitzenposition der Liga ein.

Müller, der als erfolgreichster Torschütze zwölfmal traf, trug nicht unwesentlich dazu bei. Er hat einen Lauf, hofft, dass er wieder ran darf, um seinen Beitrag zu einem weiteren Erfolgserlebnis zu leisten. Allein viermal traf der 26-Jährige in den jüngsten beiden Begegnungen mit Siegen bei Wormatia Worms II und zuhause gegen TuS Knittelsheim ins Schwarze.

Dürkheimer Müller

Bei seinem Heimatverein SV 1911 Bad Dürkheim erlernte der technisch recht beschlagene und torgefährliche Angreifer das Fußballspielen. Es folgten Stationen bei RW Seebach, Phönix Schifferstadt, Wormatia Worms und RWO Alzey. In der Aufstiegssaison zur Oberliga schnürte der junge Familienvater in der Saison 2019/2020 unter Trainer Ralf Gimmy schon einmal die Stiefel für den FC 09.

Dieses Erlebnis sei das bisher schönste in seiner sportlichen Laufbahn, schwärmt der beruflich als Kfz-Service-Berater tätige Fußballer. Nach seinem einjährigen Speyerer Gastspiel verschlug es ihn aus beruflichen Gründen zu SV Sparta Lichtenberg, einen Verein im östlichen Stadtteil Berlins und anschließend zu Liga-Konkurrent SV Büchelberg, ehe ihn der inzwischen zurückgetretene Sportliche Leiter des FC 09, Werner Zimmel, zu Beginn dieser Runde in den Sportpark lotste, offensichtlich ein Glücksgriff, seine Trefferquote spricht für sich, obwohl er häufig nicht über die gesamte Spielzeit zum Einsatz kam.

Gen Kaiserslautern

Für den noch in Ludwigshafen wohnenden „Dürkheimer Jungen“, wie er sich selbst sieht, geht es demnächst aus familiären Gründen in Richtung Kaiserslautern. Viele gute Freunde habe er innerhalb der Speyerer Mannschaft: „Es macht einfach Spaß, mit diesen Jungs zusammenzuspielen.“ Für die bevorstehende Partie in Mutterstadt wünscht er sich eine frühe Führung, die sehr wichtig sei, um das Geschehen so richtig in den Griff zu bekommen.

Auch eine gute Defensivleistung sei notwendig, die Null sollte mal wieder stehen. „Wenn wir dann auch noch Einsatzwillen und Leidenschaft auf das Feld bringen, werden wir die Punkte mitnehmen“, lautet seine Vorausschau. Die Truppe habe die Qualität, jeden Gegner in der Landesliga zu schlagen und könne den Blick auch noch nach oben richten. Müller: „Unser Ziel ist es jedenfalls, so lange wie möglich in Schlagdistanz bleiben. Im Fußball gibt es aber immer mal Unvorhergesehenes, was Pläne und Ziele über den Haufen werfen kann.“