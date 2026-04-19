Der FC Speyer 09 hatte sich im Landesligaduell gegen Schlusslicht TuS Neuhausen auf eine zähe Partie eingestellt. Am Ende kommt es anders, selbst Zuschauer sind überrascht.

An ein derartiges Fußballspektakel mit zehn Treffern ohne Gegentor konnten sich selbst eingefleischte, langjährige Fans des FC Speyer 09 nicht erinnern. In einer vom An- bis zum Abpfiff einseitigen Partie gegen das überforderte, in Teilen behäbige Team des Schlusslichtes TuS Neuhausen landeten die in allen Belangen überlegenen Schützlinge von Trainer Jürgen Grimm mit dem 10:0 (5:0) den in dieser Höhe kaum erwarteten 15. Saisonsieg.

„Nach den letzten, teilweise recht knappen Ergebnissen Neuhausens waren wir auf härtere Gegenwehr eingestellt, konnten einen solch eindeutigen Spielverlauf und ein derart hohes Endergebnis keinesfalls erwarten. Offensichtlich haben sie einen ganz schlechten und wir einen Sahnetag erwischt“, erklärte der FC 09-Coach nach dem Abpfiff.

Viele Chancen

Vom Start weg dominierten die Einheimischen klar, schnürten die Gäste in deren Hälfte ein. Neuhausen kam kaum zu Entlastungsangriffen und über die gesamte Spielzeit zu keiner ernsthaften Einschussmöglichkeit. Die bot sich Speyers Kapitän Nico Schubert bereits in der 6. Spielminute, aber der Pfosten verhinderte eine frühe Führung. Die nächste gute Chance durch Mirco Cet Müller vereitelte der Gästekeeper noch mit einer Reflexbewegung. Gegen den fulminanten Schuss von Niklas Helfenstein, der wie so häufig in dieser Partie auf der linken Außenbahn die gegnerische Abwehr überlief, war er dann aber machtlos (19.). Der Flügelflitzer erhöhte kurz darauf auf 2:0 (22.), nachdem Schubert den Treffer mit einer cleveren Körpertäuschung vorbereitet hatte als er den Ball durchließ und so seinen Gegenspieler düpierte.

Speyer erspielte sich in der Folge Einschussmöglichkeiten fast im Minutentakt, die in Anbetracht der klaren Überlegenheit etwas leichtfertig vergeben wurden. Schließlich sorgten Valentino Zuch (27.) nach einer Ballstafette über Halim Domi und Schubert, Müller nach Vorlage von wiederum Schubert (40.) und schließlich der Kapitän selbst nach Zuspiel von Moritz Reuther (44.) für die 5:0-Halbzeitführung.

Einsatzzeit für Bankspieler

Auch die zweite Spielhälfte bot das gleiche Bild. Speyer dominierte mit sicherem Ballhalten eindeutig das Geschehen, die überforderten Gäste mühten sich mit ihren beschränkten Möglichkeiten nach besten Kräften, letztlich aber erfolglos, die Niederlage in Grenzen zu halten. Grimm nutzte das Wechselkontingent mit fünf Spielern vollständig aus, brachte Dren Alijaj, Tobias Blasczyk, Luca Lehr, Laurin Schön sowie den talentierten A-Jugendlichen Bela Kief, die sich allesamt nahtlos einfügten und keinen Bruch im Spiel erkennen ließen.

Einige strafstoßverdächtige Attacken in der Box der Gäste ließ die unaufgeregt leitende Unparteiische ungestraft durchgehen. Schubert (56.), zweimal Müller (73., 82.), Zuch (75.) und Reuther in der Schlusssekunde mit dem schönsten Tor des Tages, einem sehenswerten Schuss aus etwa 18 Metern in den Torwinkel (90.), schraubten das Ergebnis auf den zweistelligen Endstand.