Nach vier Siegen in Folge gab es für den FC Speyer 09 mit dem 0:1 bei FG Mutterstadt im Kampf um einen der ersten beiden Tabellenplätze einen unerwarteten Dämpfer.

Am Sonntag (15 Uhr) peilt das Team im Sportpark gegen den Tabellennachbarn SV Gimbsheim Wiedergutmachung an. Nach mehrwöchiger, verletzungsbedingter Pause, steht Kapitän Nico Schubert, auch Kopf der Mannschaft, wieder zur Verfügung. In Mutterstadt sah er eine schwache Vorstellung seiner Kameraden: „Es lief nur wenig zusammen, und deshalb haben wir am Ende auch verdient verloren. Nun stehen wir etwas unter Druck, müssen gewinnen, wenn wir oben dran bleiben und um die ersten beiden Ränge noch einigermaßen mitmischen wollen.“

Mit seinem Einsatz und seiner Erfahrung dürfte Speyer an Spielstärke sowie Durchschlagskraft gewinnen. Der Gegner legt eine solide Saison hin und ist nicht zu unterschätzen, steht mit 36 Zählern um einen Punkt und eine Position hinter dem FC 09 auf Position sieben. Nach wie vor fehlt den Domstädtern Winter-Neuzugang Baris Barut, der wegen muskulärer Probleme noch nicht zum Einsatz kam und auch am Sonntag aussetzt.

Dribbler Barut

Mit seiner Dribbelstärke und seinen Eins-zu-Eins-Situationen kann er dem Team künftig wohl weitere Impulse geben. Mittlerweile erhielt Barut von Co-Coach Oliver Stellwagen Einzeltraining. Kommende Woche möchte er wieder im Kreise der Mannschaft üben. Auch Albert Jungblut laboriert an einer Muskelverletzung.

Kevin Schall, in der vergangenen Saison noch eine Stütze im Abwehrzentrum und inzwischen Sportlicher Leiter, sieht gute Chancen auf den 13. Saisonsieg, wenn sich die Mannschaft auf Grundtugenden wie Rennen und Kämpfen besinnt. „Wir haben die Qualität, auch diesen starken Gegner zu bezwingen“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Experte Schall

Als Fußball-Fachmann weiß Schall, wovon er redet. Mit drei Jahren kickte er erstmals bei den Bambini des FV Berghausen. Nach Zwischenstationen im Jugendbereich bei TuS Mechtersheim, SV Waldhof, FSV Offenbach und JSG Römerberg trug er mehrere Jahre die Kapitänsbinde bei Oberligist FV Dudenhofen, mit dem Schall das Finale des Südwestpokals erreichte.

Vor seinem Wechsel zum FC 09 wirkte der dreifache Familienvater als Spielertrainer bei FV Berghausen. In der vergangenen Saison schaffte er mit Speyer den Landesliga-Aufstieg. Wegen anhaltender, gravierender Rückenbeschwerden beendete Schall jetzt seine aktive Karriere.