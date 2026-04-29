Zur vorletzten Heimpartie empfängt Landesligist FC Speyer 09 am Sonntag, 16 Uhr, im Sportpark den letztjährigen Mitaufsteiger ASV Fußgönheim.

Obwohl sich die Gastgeber nach dem 2:5 in der Auswärtspartie bei Billigheim-Ingenheim aus dem Rennen um die ersten beiden Ränge praktisch verabschiedeten, strebt der zuletzt fehlende Kalle Wunder einen weiteren Heimerfolg an. „Mit acht Punkten Rückstand auf den Zweiten, SV Büchelberg, sind unsere Chancen auf Rang zwei nicht mehr allzu groß. Aber unabhängig davon wollen wir unseren treuen Zuschauern ein Fußballspiel bieten, an dem sie ihre Freude haben“, verspricht der Innenverteidiger des FC 09, der auch gerne mal mit nach vorne stürmt und dabei fünf Tore erzielte.

Aktuell belegt das Team den fünften Tabellenplatz. Als Klassen-Neuling sei er mit dem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden, wenngleich einige Spiel- und Punktverluste nicht hätten sein müssen, betonte der in Neustadt wohnende und bei den Stadtwerken Speyer als Elektroniker arbeitende Wunder im Gespräch mit dieser Zeitung.

Zum SV Waldhof

Bei TuS Lachen-Speyerdorf im Alter von fünf Jahren begann die Fußballkarriere des heute 23-Jährigen. VfB Haßloch und Phönix Schifferstadt folgten als weitere Stationen, ehe er zu den Unter-15-Jährigen des SVW Mannheim wechselte und dort bis zur U19 die Jugendmannschaften durchlief. Mit dem Übertritt in den aktiven Bereich schnürt Wunder seit nunmehr vier Jahren die Stiefel für den FC 09, erlebte die Durststrecke des Vereins mit zwei Abstiegen von der Verbandsliga in die Bezirksliga: „Dass wir nun die Wende einleiten konnten mit dem Aufstieg im vergangenen Jahr und dem Abscheiden in unserer ersten Landesliga-Saison, sind für mich die schönsten Erlebnisse meiner bisherigen Karriere.“

Wie nahezu der gesamte Kader, bisher stehen nur die Abgänge von Laurin Schön und Mirco Cet Müller fest, gab auch Wunder seine Zusage für die kommende Spielrunde. „Diese Entscheidung ist mir leicht gefallen, weil wir nach drei Abstiegen wieder in die Erfolgsspur zurück gefunden haben, weil es einfach Spaß macht in dieser Mannschaft zu spielen, die nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch darüber hinaus prima funktioniert, zusammenhält und ich hier gute und wichtige Freunde gefunden habe“, erklärte der Neustadter Junge, der auch als Co-Trainer der U15 des Vereins in seine dritte Saison geht.

Wunder nennt Ziel

Als persönliches sportliches Ziel nennt Wunder die Weiterentwicklung zu einem noch reiferen Fußball. Nun freue er sich zunächst einmal auf die Sommerpause, um danach wieder anzugreifen und vorne mitzuspielen. Die Mannschaft habe bereits bewiesen, dass sie auch gegen höherklassige Teams bestehen könne.

In dieser Saison sei sie aber noch etwas an der fehlenden Konstanz gescheitert. Nach drei Unentschieden in den vergangenen Jahren gewann Speyer gegen Fußgönheim, das bisher 34 Punkte einspielte und aktuell auf einem sicheren neunten Rang liegt, in den jüngsten Auseinandersetzungen zweimal 2:1. „Es war immer schwer gegen sie in den Spielen mit Derbycharakter. Wir werden erneut alles rein werfen, um die drei Punkte hier zu behalten“, sagt Wunder. Sofern seine Truppe an die Leistungen der letzten Heimspiele anknüpft, sollte es zu einem weiteren Dreier reichen.