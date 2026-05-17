Gegen Ende heißt es auch immer Abschied nehmen. Eine große Laufbahn geht zu Ende, zumindest auf dem Rasen. Zwei Urgesteine ordnen die Lage ein.

Mit 7:0 (2:0) über den Mainzer Stadtteil-Klub SV Weisenau hat sich Landesligist FC Speyer 09 von seinen Zuschauern verabschiedet und Hoffnungen geweckt. Abschiedsstimmung herrschte vor dem Anpfiff, als die FC-09-Verantwortlichen vier verdiente Spieler verabschiedeten: Kevin Schall, der seine Laufbahn beendete und nochmals mit der Kapitänsbinde auflief, dem Verein aber als Sportlicher Leiter erhalten bleibt, Mirko Cet Müller, Laurin Schön sowie Matthias von Görtz und Wrisberg.

Vom Start weg übernahmen die Einheimischen das Kommando und schnürten die Gäste in deren Hälfte ein, die es zwar mit recht ansehnlichen spielerischen, aber zu zaghaften Angriffsbemühungen probierten. Dem Abwehrverbund des FC 09 bereitete die harmlose Vorgehensweise nie Probleme. Erste klare Möglichkeiten brachten zunächst nichts ein.

Lehr eröffnet

Schließlich eröffnete Luca Lehr den Torreigen, als er eine Rechtsflanke des erneut stark auftrumpfenden Moritz Reuther aus spitzem Winkel zum 1:0 einköpfte (16.). Einen sehenswerten Angriff, eingeleitet von Tobias Blasczyk über Reuther, schloss Marco Grimm mühelos zum 2:0 ab (17.). Speyer erspielte sich im weiteren Verlauf der ersten Hälfte klare Einschussmöglichkeiten, aber unkonzentriert abschloss, oder der gute Gästekeeper vereitelte.

Daniel Kopf erhöhte auf 3:0 (60.). Müller (75., 78., 87.) sowie ein Eigentor (80.) folgten. Unter dem Beifall seiner Mitspieler und der Zuschauer verließ Schall in der 72. Minute das Feld. „Eine lange, erfolgreiche Fußballkarriere geht zu Ende“, tönte Markus Helfenstein in den Lautsprecher. Zwei Edelfans, Manfred Job (74) und Klaus Schopp (71), die kaum ein Spiel verpassen und häufig auch das Training im Sportpark besuchen, äußerten sich zum Runden- und Verlauf am Sonntag.

„Als Aufsteiger sind wir prima durchgekommen. Der fünfte Rang ist ein sehr ordentliches Ergebnis, wenngleich mehr drin war. Wir hätten auch Meister werden können, wenn wir gegen Mannschaften der unteren Hälfte nicht so viele Punkte hätten liegen lassen“, erklärte Schopp im Gespräch mit dieser Zeitung.

Job zur aktuellen Partie: „Ein tolles Spiel zum Abschluss. Obwohl einige Stammspieler fehlten und der Trainer sein Wechselkontingent voll ausnutzte, sahen wir eine sehr ansehnliche und auch absolut faire Begegnung mit schönen Toren.“