Nach einer haushoch überlegenen Partie hat Landesligist FC Speyer 09 mit überzeugender Leistung den Tabellennachbarn SV Gimbsheim 6:0 (1:0) bezwungen.

Trainer Jürgen Grimm schickte ein personell leicht verändertes Team aufs Feld und nahm zudem einige taktische Änderungen vor. Kapitän Nico Schubert kehrte nach Verletzungspause als Spielmacher zurück und gab der Mannschaft Rückhalt. Auf den Außenbahnen wirbelten die schnellen Niklas Helfenstein und Halim Domi, von der gegnerischen Abwehr kaum zu bremsen.

Moritz Reuther, bisher im Angriff, rückte auf die rechte Außenverteidiger-Position, ein geschickter und erfolgreicher Schachzug des Speyerer Coaches. Der stark auftrumpfende Reuther sorgte für die 1:0-Führung des FC 09, als er einen Freistoß aus 18 Metern über die Mauer unhaltbar in den Torwinkel zirkelte (11.).

Vorbereiter Grimm

Er zeigte enormen Offensivdrang: „Eigentlich bin ich ja ein gelernter Verteidiger. Wenn ich das Spiel vor mir habe, fühle ich mich einfach wohl.“ Zu seinem tollen Freistoßtor meinte er: „Das ist eben jahrelange Übung.“ Marco Grimm bereitete vor, gewann mit energischem Einsatz einen Zweikampf, eilte auf den Torwart zu, ehe ihn der letzte Mann der Gäste von den Beinen holte: Rot für Gimbsheim.

Über die gesamte Spielzeit dominierte Speyer eindeutig, erarbeitete sich zahlreiche Chancen, hätte aber auch gut und gerne zweistellig gewinnen können. Mit dem 0:1-Pausenrückstand waren die Gäste gut bedient. Domi, Schubert, Luca Teutsch und Daniel Kopf besaßen beste Einschussmöglichkeiten, die zunächst nichts einbrachten.

Domi vollstreckt

Zudem verhinderte der SV-Keeper mit Riesenparaden Schlimmeres. Kurz nach Wiederbeginn stellte Speyer die Weichen endgültig auf Sieg. Grimm lief gedankenschnell in eine etwas zu kurz geratene Rückgabe, umspielte den Torhüter und schob zum 2:0 ein (47.). Kurz darauf legte Helfenstein quer auf Domi, der zum vorentscheidenden 3:0 vollstreckte (51.).

Als sich Schubert auf der rechten Außenbahn davonschlich, nutzte erneut Grimm dessen Hereingabe zum 4:0 (63.). In der einseitigen Partie bekam 09-Keeper Cedric Braun nur mit Rückgaben zu tun. Speyers Trainer nutzte das Wechselkontingent voll aus und brachte in Anbetracht der deutlichen Führung fünf neue Spieler. Von den weiteren vielen Möglichkeiten nutzten die Gastgeber zwei. Kalle Wunder sorgte für das 5:0 (83.) und Valentino Zuch fürs 6:0 (89.).