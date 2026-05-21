Mit der Partie bei Titel- und Aufstiegsaspirant SV Büchelberg beschließt Landesligist FC Speyer 09, aktuell Tabellenfünfter, am Sonntag (15 Uhr) die Saison.

Nach dem klaren und überzeugenden 7:0-Erfolg über SVW Mainz kann Speyer auch dieses Match unbeschwert und ohne jeglichen Druck angehen. Mit zwei Zählern Vorsprung auf VfR Wormatia Worms schließen die Schützlinge von Trainer Jürgen Grimm selbst bei einer Niederlage die Runde allenfalls auf Position sechs ab.

Mit einer Niederlage will sich die Truppe allerdings keinesfalls beschäftigen. Schließlich gilt es, nach dem 1:3 im Hinspiel noch eine offene Rechnung zu begleichen. In der damaligen Begegnung führte der FC 09 durch einen Treffer des nun abwandernden Torjägers Mirco Cet Müller mit 1:0, ehe Büchelberg mit zwei Toren in der Schlussphase die Partie drehte.

Büchelberg gefordert

Für Spannung dürfte gesorgt sein. Denn die gemeinsam mit VfR Grünstadt die Tabelle anführenden Gastgeber, beide erreichten 63 Zähler, benötigen unbedingt einen Sieg, wollen sie ihre Chance auf Rang eins und den direkten Verbandsliga-Aufstieg wahren. Bei Punktgleichheit steht ein Entscheidungsspiel über die Meisterschaft an. Der Zweite geht in die Relegation gegen den Zweiten der Landesliga West.

Mit Speyer, das 84 Tore erzielte, trifft der beste Angriff auf die stärkste Abwehr. Büchelberg ließ nur 26 Gegentreffer zu – ein gewiss interessantes Duell, das einiges an Zündstoff verspricht, bei dem die Einheimischen wegen des Siegenmüssens allerdings wesentlich stärker unter Druck stehen als die Domstädter.

Schön nach Grünstadt

Der nach Grünstadt wechselnde Laurin Schön, der bereits im Jugendbereich die Stiefel für den Speyerer Club schnürte, dürfte dabei besonders motiviert sein. Denn schließlich winkt ihm bei einem Remis oder einem Dreier die höhere Spielklasse. „An einem guten Tag können wir auch Büchelberg schlagen“, meinte Trainer Jürgen Grimm, der mit dem festen Vorsatz in die Südpfalz fährt, mit einem Sieg die Heimreise anzutreten.

Angreifer Marco Grimm fehlt berufsbedingt, Niklas Helfenstein und Albert Jungbluth aufgrund von Verletzungen.

Gegen die mehrmonatige Sperre von Baris Barut, der wegen eines harmlosen Remplers und Anfassen des Schiedsrichters in dem Spiel bei Phönix Schifferstadt vom Platz flog, lege der Verein Widerspruch ein, berichtet der Coach. Bemühungen um Verstärkung der Mannschaft für die kommende Saison seien auf gutem Weg. Grimm: „Wir werden wohl schon in den nächsten Tagen den einen oder anderen Vollzug vermelden können.“