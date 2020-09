Die Evangelische Landeskirche ist hochzufrieden mit dem öffentlichen Interesse an der Kirchenpräsidentenwahl am Samstag. Das teilte Pressesprecher Andreas Rummel mit.

Ausschlaggebend für ihn seien dabei nicht die wenigen Zuschauer bei der Liveübertragung in die Gedächtniskirche, so Pressesprecher Andreas Rummel. Wichtiger sei, dass mehr als 5500 unterschiedliche IP-Adressen auf den Livestream von der Veranstaltung in der Stadthalle bei Youtube zugegriffen hätten. „Wir hatten zeitweise bis zu 450 Zuschauer gleichzeitig online“, so Rummel. Er rechnet hoch, dass mehr als 10.000 Menschen erreicht worden sein könnten – weit mehr als erwartet. Auch die Kommentare im Chat seien sehr positiv aufgefallen.

Werbeeffekt gelobt

Rummel: „Eine bessere Werbung für die Kirchenwahlen 2020 konnten wir nicht machen, weil damit eine große Öffentlichkeit hergestellt wurde, der gezeigt wurde, wie partizipatorisch unsere Evangelische Kirche der Pfalz ist.“ Es sei nun geplant, Sitzungen der Landessynode auch künftig ins Internet zu übertragen. Die Technik dafür werde jetzt angeschafft, nachdem man sich am Samstag noch auf geliehene Geräte verlassen habe.

Mit Bezug auf die Berichterstattung „Das ist noch lange nicht entschieden“ in der Montagsausgabe stellt Rummel klar, dass Albrecht Bähr seine Bewerbung nach dem zweiten Wahlgang nicht zurückgezogen habe, sondern dass er als Kandidat mit den wenigsten Stimmen ausgeschieden sei.