Es war eine Zeit des religiösen Disputs: Die Täufer-Bewegung wurde durch einen Beschluss des Reichtstags zu Speyer von 1529 an verfolgt. Der Landeskirchenrat hat zu dieser Verfolgung jetzt eine Gedenktafel angebracht.

Vor einigen Tagen ist das Hinweisschild am Gebäude des Landeskirchenrats am Domplatz angebracht worden. Die Pfälzische Landeskirche erinnert damit an die Verfolgung der Täufer im 16. Jahrhundert. Die reformatorische Bewegung der Täufer wurde nach der Verabschiedung eines Reichstagsmandats von 1529 verfolgt. Täufer sind damals ins Gefängnis geworfen oder gefoltert worden. 2500 von ihnen sollen im 16. Jahrhundert hingerichtet worden sein.

„Die Tafel ist die erste, die sich speziell der Täufergeschichte des 16. Jahrhunderts annimmt“, sagt Astrid Schlachta, Vorsitzende des bundesweit tätigen Mennonitischen Geschichtsvereins. Sie zählt zum 2015 gestarteten Projekt „Täuferspuren“.

In der Pfalz ist die Glaubensgruppe längst wieder gerne gesehen: 1664 hatte Kurfürst Karl Ludwig die „Mennistenkonzession“ verabschiedet und um Täufer zur Besiedlung der durch den Dreißigjährigen Krieg verödeten Landstriche geworben.