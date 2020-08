Am Sonntag überbrachte Kulturstaatssekretär Denis Alt (SPD) im Historischen Museum der Pfalz vor Ort die definitive Zusage eine Förderung für die coronabedingten Umstrukturierungen an Museumsdirektor Alexander Schubert und den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung des Historischen Museums der Pfalz und Oberbürgermeister a.D., Werner Schineller. 225.920 Euro aus dem Programmteil „Neustart“ des Landesprogramms „Im Fokus – 6 Punkte für die Kultur“ wird Kultureinrichtungen bei der Wiederaufnahme nach dem Lockdown geholfen. Im Historischen Museum der Pfalz werden damit die Maßnahmen finanziert, mit denen am 5. September die bis Mitte März sehr erfolgreich verlaufende „Medicus“-Ausstellung wiedereröffnet werden kann. Diese betreffen Maßnahmen im baulichen Bereich, aber auch im Bereich IT, um etwa den Audioguide über die Endgeräte der Besucher abrufen zu können, oder die Einrichtung einer Besucherzählanlage. Die digitalen Stationen werden neu konzipiert und elf Corona-Stationen kommen neu hinzu und schlagen einen Bogen zwischen Medizingeschichte und aktueller Situation. Mehr Infos unter http://www.museum.speyer.de.