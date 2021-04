Die erste Bürgerbeteiligung für die geplante Bewerbung der Stadt Speyer für die Landesgartenschau 2026 war überschaubar. 38 Speyerer haben sich am Samstag in die Videokonferenz eingewählt und Vorschläge mit Blick auf den Nahverkehr und die Ticketpreise gemacht.

„Ich hoffe auf eine Präsenzveranstaltung am Samstag, 3. Juli“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) der RHEINPFALZ unmittelbar nach dem zweieinhalbstündigen digitalen Diskurs über eine mögliche Landesgartenschau in Speyer. Ihr Wunsch nach Otterstadter Stimmen im Netz hatte sich nicht erfüllt. „Unter realen Bedingungen beteiligen sich mehr Bürger“, ist Seiler überzeugt. Bis die Corona-Pandemie entsprechende Veranstaltungen wieder zulässt, will Seiler in kleinen Expertengruppen interkulturell und inklusiv, beispielsweise mit AfA-Leiter Steffen Renner und den Speyerer Behindertenbeauftragten, diskutieren.

Mit knapp 79 Prozent Zustimmung für die Landesgartenschau-Bewerbung der Stadt, die es am Samstag von den Teilnehmern der Videokonferenz gab, blickte die OB zuversichtlich auf das Jahr 2026. „Die Machbarkeitsstudie wird uns mit und ohne Zuschlag weiterbringen“, war Seiler überzeugt.

Kostenloser Nahverkehr

Das Grobkonzept erläuterten Clas Scheele und Christian Rust vom beauftragten Kölner Landschaftsarchitektenbüro Stephan Lenzen unter dem Motto „Aufbrezeln, Aufblühen“. 28 zugeschaltete Teilnehmer erfuhren, was Speyer nach Ansicht der Gartenschau-Experten zu bieten hat, was zu tun ist, fehlt und erwartet werden kann. Der Aussicht, Speyer wachse mit der Ausrichtung einer Landesgartenschau in jeder Beziehung enger zusammen, hörten 32 Netzbesucher zu. 38 waren dabei, als Scheele die Teilnehmer in drei Arbeitsgruppen aufteilte. Per Zufall fanden sie sich in den digitalen Räumen „Ankerfläche Innenstadt“, „Mobilität/Korridore“ und „Kernfläche Kurpfalzkaserne“ wieder. 20 Minuten sollte diskutiert, angeregt und kritisiert werden.

Für Sebastian Herr, gerade mit dem Fahrrad im Pfälzerwald unterwegs, war der Integrationsansatz wichtig. Er wünschte sich weniger Flächenversiegelung und stellte sich ein von lokaler Landwirtschaft geprägtes Markthallenkonzept vor, das seiner Einschätzung nach – ebenso wie die Einführung eines kostenfreien ÖPNV-Stadtverkehrs – über die Landesgartenschau hinaus Bestand haben könnte. „Otterstadt ist zu kurz gekommen“, bemängelte Herr. Die Gemeinde mit ins Boot zu nehmen, schaffe zusätzliche Möglichkeiten, war er überzeugt. „Derzeit planen wir ohne, führen aber Gespräche über eine Beteiligung der Otterstadter“, erklärte Scheele.

Industriehof einbeziehen

Für Teilnehmer Christoph Kohler standen mit Blick auf die Gartenschau-Bewerbung die Themen Umwelt und Klimaschutz im Zentrum. „Viele Speyerer wollen jeden Baum erhalten“, mahnte er den sensiblen Umgang mit Waldgebieten. Eine mögliche Einzäunung im Gebiet Klipfelsau und Eintrittsgelder für die Dauer der Landesgartenschau trafen bei den Videokonferenz-Teilnehmern auf Widerspruch. Rust nannte 18 Euro als Preis für ein Tagesticket und 70 Euro für eine Dauerkarte. Die Aussicht, Rheinpromenade und Domgarten würden frei zugänglich bleiben, reichte den Kritikern nicht. „Die jungen Speyerer, die sich in der Klipfelsau aufhalten, gehören nicht zu denen, die Dauerkarten kaufen“, gab Stadtwerke-Sprecherin Angela Sachweh zu bedenken. Zutrittsbeschränkungen hielt Herr für ein „schlechtes Signal“. Als Brücke in Richtung Speyer-Nord schlug er die Einbeziehung des Industriehofs vor. Kohler regte an, Maximilianstraße und Königsplatz in der Kernstadt sowie das Binsfeld im Norden in das Landesgartenschau-Konzept zu integrieren.

RHEINPFALZ-Kommentar von Ellen Korelus-Bruder

Speyer könnte sich durch die Landesgartenschau nachhaltig verändern. Die Bürger sollten den Prozess aber aktiv mitgestalten.

Eine Landesgartenschau würde die Stadt nachhaltig verändern: In fünf Jahren könnte sie grüner und attraktiver sein. Wie und um welchen Preis das geschieht, soll laut Stadt auch in den Händen der Bürger liegen. Dennoch haben weit weniger Speyerer als erwartet bei der ersten Bürgerbeteiligungsrunde mitgemacht. Das ist schade. Die Veranstaltung war gut vorbereitet. Die Möglichkeit, Anregung und Kritik loszuwerden, ist nun verpasst. Und die, die sich eingewählt haben, haben wenig zu einer wirklich kontroversen Diskussion beigetragen. Gut, dass es zwei Netzbesucher gab, die ihre Ideen und Bedenken in den digitalen Raum gestellt haben. Zu hoffen ist, dass die nächste Gelegenheit zur Bürgerbeteiligung am 3. Juni besser angenommen wird. Ob in Präsenz oder digital wird das Pandemie-Geschehen dann diktieren.