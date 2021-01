Nach der Sommerpause soll das Konzept zur Speyerer Landesgartenschau-Bewerbung laut Stadt „verabschiedungsreif“ sein. Die Verwaltung bittet die Bürger nun um Rückmeldungen und Ideen zu einer Machbarkeitsstudie.

Für die Bürger sei das städtische Projektteam um Grünflächenplaner Steffen Schwendy und Stadtentwicklerin Sabrina Salzsieder per E-Mail ab sofort erreichbar, teilt die Verwaltung mit. Die Machbarkeitsstudie soll laut Stadt die Potenziale, Chancen und Risiken aufzeigen, die mit einer Landesgartenschau in Speyer-Nord verbunden sind und die „optimale Nutzung der Flächen im Einklang zwischen Mensch und Natur darlegen“. Auch die Gesichtspunkte Tourismus und Freizeit sollen in die Überlegungen mit einbezogen werden. Dazu kooperiert das Bonner Planungsbüro RMP Stephan Lenzen, das die Stadt im Bewerbungsprozess unterstützen soll (wir berichteten), mit dem Unternehmen IFT Köln. Das Bonner Büro wirkt nach Angaben der Stadt auch bei der Bundesgartenschau in Mannheim und der rheinland-pfälzischen Bundesgartenschau im Mittelrheintal 2029 mit.

Weitere Beteiligungsformate geplant

Zudem kündigt die Stadt Werkstattgespräche zu speziellen Themenkomplexen an. Hierfür planen die Verantwortlichen digitale Formate und – sobald es die Pandemie zulasse – auch „direkte Einzelansprachen sowie Kleingruppen-Gespräche“, teilt die Stadtverwaltung mit. In den städtischen Gremien sowie über die Homepage der Stadt soll regelmäßig über den Weg zur Bewerbung informiert werden. Wie berichtet, muss das Konzept am 15. Oktober 2021 bei der Landesregierung eingereicht werden. „Uns steht viel Arbeit bevor, aber wir allen freuen uns darauf, Speyer-Nord mit der Bewerbung für die Landesgartenschau im wahrsten Sinne des Wortes aufblühen zu lassen“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Mitteilung zitiert.

Wie berichtet, hat der Stadtrat die Bewerbung um die Landesgartenschau 2026 im Juni 2020 beschlossen. Vorgesehen dafür ist eine Fläche rund um die ehemalige Kurpfalzkaserne im Norden der Stadt. „Erfolgreiche Bewerbungen in der Umgebung, zuletzt in Landau, haben deutlich gemacht, dass eine Landesgartenschau einen enormen städtebaulichen Entwicklungsschub mit sich bringt“, wirbt Oberbürgermeisterin Seiler. Um die Ausrichtung der Landesgartenschau in fünf Jahren wollen sich neben Speyer auch Neustadt, Mainz und Bendorf bewerben.