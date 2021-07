Die Initiative von Umweltausschuss-Mitglied Volker Ziesling (Grüne) gegen die Landesgartenschau 2026 in Speyer bringt weiteren Erklärungsbedarf mit sich. Jetzt meldet sich Ziesling selbst mit Kritik an einer „Hasskampagne und Falschdarstellungen“ zu Wort.

„Ich lege Wert auf die Feststellung, dass die Bürgerinitiative parteiunabhängig arbeitet, auch wenn ich Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen bin“, so Ziesling in einer Stellungnahme. Er hatte die Gründung einer Bürgerinitiative gegen die Bewerbung der Stadt am 14. Juli angekündigt und einen sofortigen Ausstieg aus dem Verfahren gefordert. Das Projekt sei zu teuer, ökologisch nachteilig und „städtebaulich unverantwortlich“, so Ziesling.

Nach kritischen Reaktionen auf die Initiative hatten sich am Montag bereits Stadtverband und Stadtratsfraktion der Grünen zu einer Stellungnahme veranlasst gesehen, dass sie die Landesgartenschau konstruktiv begleiten wollten. Ziesling betont nun seinen Einsatz „als freier Bürger“. Er sehe sich als Ziel einer Hetzkampagne auch durch Politiker, die er „als zutiefst unanständig“ empfinde. Damit gingen verbale Bedrohungen einher. „Welche Konsequenzen die Macht der Worte haben können, haben wir in der jüngsten Vergangenheit bereits mehrfach erleben müssen“, so Ziesling.

Ihn treibe nicht politisches Kalkül an, sondern Sorge um die Stadt, „die viel von Klimaschutz spricht, aber in der praktischen Umsetzung das Gegenteil vollzieht“.