Das Konzept für die Landesgartenschau 2026, mit dem sich die Stadt im Oktober um die Ausrichtung bewerben will, wird am Samstag, 3. Juli, 11 bis 15 Uhr, in einer Bürgerbeteiligungsaktion vorgestellt. Wie die Verwaltung mitteilt, findet diese Veranstaltung dezentral an mehreren Standorten zwischen der Innenstadt und dem Speyerer Norden statt. Information und Gespräche mit dem Planungsteam sind demnach an vier Standorten möglich: an den beiden möglichen Gartenschau-Kernflächen Kurpfalzkaserne (nördlicher Parkplatz vor der Kaserne) und Klipfelsau (Flaggenmast am Rhein) sowie an zwei weiteren Punkten entlang der Korridore, die die Kernflächen verbinden sollen. Dabei handle es sich um die Ecke Otterstadter Weg/Erlenweg sowie um den Wendehammer in der Hasenpfühlerweide.

Darüber hinaus können laut Stadt bei einem Spaziergang oder einer Radtour selbstständig elf weitere Stationen erkundet werden. Für diese gebe es QR-Codes. Wenn Teilnehmer sie scannten, würden sie zu einem Fragebogen geleitet, bei dem sie sich zur weiteren Ausgestaltung des Konzepts äußern können. „Die QR-Codes sind im Aktionsflyer, der an den einzelnen Stationen mitgenommen werden kann, oder auf der Homepage der Stadt Speyer zu finden“, informiert diese. Sie seien bis Donnerstag, 15. Juli, verfügbar. Die Fragen könnten auch von zu Hause aus beantwortet werden. Die Verwaltung informiert über die geplante Bewerbung auch unter www.speyer.de/landesgartenschau2026.

Die zweite Bürgerbeteiligung zur Landesgartenschau steht unter dem Motto „Aufbrezeln. Aufblühen.“ Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) betont: „Erfreulicherweise lässt die Corona-Pandemie erstmals seit Langem wieder Präsenzveranstaltungen im Freien zu.“ Ohne Abstands- und Hygieneregeln gehe es aber noch nicht. Auch Seiler wird laut Mitteilung am Samstag vor Ort sein.