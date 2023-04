Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Jahr 2026 will Speyer eine Landesgartenschau ausrichten. Bis spätestens 15. Oktober muss die Bewerbung eingereicht sein. Davor gibt es für Stadt und Planer viel zu tun. Die Bürger sollen mit ins Boot geholt werden – im Idealfall nicht nur in Speyer, sondern auch in Otterstadt.

„Wir sind ein Gartenschau-affines Büro“, sagte Clas Scheele vom Bonner Landschaftsarchitekturbüro Stephan Lenzen. Das von der Stadt mit einer Machbarkeitsstudie für eine