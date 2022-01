Die Bürgerinitiative (BI) „Keine Landesgartenschau in Speyer“, die gegen die Ausrichtung der Veranstaltung in der Domstadt ist, hat nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 2000 Unterstützerunterschriften gesammelt. Rund 2300 Unterschriften muss die BI bis spätestens 16. Januar im Speyerer Rathaus vorlegen, um ein Bürgerbegehren einzuleiten. Es soll die Ausrichtung der Landesgartenschau 2027 in Speyer, für die die Stadt bereits ihre Bewerbung abgeben hat, noch verhindern. Um die noch fehlenden Unterschriften zu sammeln, hat die BI laut Sprecher Volker Ziesling für Freitag, 7. Januar, einen Info-Stand am Berliner Platz angekündigt und will von Tür zu Tür gehen. Am Freitag, 14. Januar, 12.30 Uhr, will die BI die Unterschriftenlisten im Rathaus abgeben.