Der Nachwuchs der RG Speyer sorgt weiter für Furore. Sechs Jungs messen sich nun mit den Besten aus ganz Deutschland. Im Mädchen-Einer wird’s kurios.

Beim Landesentscheid über 3000 Meter mit Wende in Saarburg qualifizierten sich drei Mannschaften der RG Speyer als Sieger für das Bundesfinale Anfang Juli in Münster. Im Doppelzweier der Jungen (12/13 Jahre) gelang Julius Zinßer und Johannes Baier der klare Erfolg vor Lennart Hilt/Luis Müller vom Creuznacher RV.

Ebenfalls als Landessieger traten Adrian Dieckgerdes und Samuel Abendroth im Leichtgewichts-Jungen-Doppelzweier (12/13 Jahre) die Heimreise an. Im Leichtgewichts-Jungen-Doppelzweier (13/14 Jahre) komplettierten Gabriel Kotulla/Hannes Goldinger als Erste das Speyerer Trio für den Bundesentscheid.

Doppelsieg für RGS

Im Anschluss an den Landesentscheid fand die Kurzstrecken-Sprintregatta des Saarburger RC statt. Dabei erzielten die Jungen und Mädchen der RGS fünf Siege, drei dritte und zwei dritte Plätze. Im Leichtgewichts-Jungen-Einer (13 Jahre) siegte Adrian Dieckgerdes in 1:54 Minuten mit einer Länge Vorsprung auf seinen Vereinskameraden Samuel Abendroth, der mit deutlichem Vorsprung auf Alexander Röben, Saarbrücker RG Undine, ins Ziel kam.

In seinem ersten Jungen-Einer-Rennen (14 Jahre) schied Philipp Kohlroß gegen Paul Habermehl, Saarbrücker RG Undine, aus. Im Jungen-Doppelzweier (12/13 Jahre) kamen Johannes Baier und Julius Zinßer als Zweite und Ben Haselmann mit Felix Rüger als Dritte hinter dem Mainzer RV, der in 1:30 Minuten siegte, ins Ziel.

Wieder Dieckgerdes/Abendroth

Den Triumph vom Landesentscheid im Leichtgewichts-Jungen-Doppelzweier (12/13 Jahre) wiederholten Adrian Dieckgerdes und Samuel Abendroth in 1:38 Minuten vor dem Creuznacher RV. Für Gabriel Kotulla und Hannes Goldinger gab es im Leichtgewichts-Jungen-Doppelzweier (13/14 Jahre) hinter der Saarbrücker RG Undine und dem Creuznacher RV den dritten Rang.

Gold im Jungen-Doppelvierer (12/13 Jahre) sicherten sich Ben Haselmann, Felix Rüger, Johannes Baier, Julius Zinßer und Steuermann Julius Reiland ebenso wie der Jungen-Doppelvierer (13/14 Jahre) mit Gabriel Kotulla, Hannes Goldinger, Lina Geiger, Philipp Kohlroß und Steuermann Julius Reiland in 1:32 Minuten mit einer Länge vor der RG Treis-Karden.

Eine Besonderheit passierte im Leichtgewichts-Mädchen-Einer (14 Jahre). Im Vorlauf starteten die Verantwortlichen die Gegnerin von Lina Geiger versehentlich im davor liegenden Lauf. So zog Lina Geiger laut Reglement direkt ins Finale ein. Hier kam es zur zweiten Besonderheit, dem Nichterscheinen der Konkurrentinnen. So ging die Speyererin allein über die Strecke, die sie als Gewinnerin in der sehr guten Zeit von 1:45 Minuten bewältigte. „Dass wir mit unserer jungen Truppe mit drei Landessiegern und vielen Regattasiegern nach Speyer zurückkommen würden, hat uns schon sehr positiv überrascht“, zeigte sich Betreuerin Gabriele Mülberger erfreut.