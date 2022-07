Artur Ranzenberger und Karl-Heinz Weinmann sind seit Dienstagnachmittag neue Träger der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat die Auszeichnung im Historischen Rathaus übergeben.

Um die Landesehrennadel erhalten zu können, muss man sich mindestens zwölf Jahre ehrenamtlich engagiert haben, sagte OB Stefanie Seiler bei der Feierstunde im Ältestenratszimmer. Bei den beiden geehrten Speyerern ist noch weitaus mehr an Verdiensten zusammengekommen, wie Seiler bei ihrer Würdigung in Stellvertretung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) betonte.

Artur Ranzenberger sei seit mehr als 50 Jahren bei der Gewerkschaft Verdi aktiv, seit 1997 als Schriftführer in der Betriebsgruppe Senioren für Speyer und das Umland. Das „Amt des Schriftführers“ hob OB Seiler als eine Art roter Faden der vielfältigen Aktivitäten des Postbeamten a.D. hervor. Denn in dieser Funktion engagiert(e) sich Ranzenberger auch im Seniorenbeirat von Post, Postbank und Telekom (ebenfalls seit 1997), beim Angelsport- und Fischzuchtverein Speyer (23 Jahre lang, inzwischen ist er Beiratsmitglied) und seit Neuestem bei den Angelfreunden Steinhäuserwühlsee. „Viele ihrer Verwandten und Freunde, die heute da sind, mussten verzichten“, sprach Seiler den hohen Zeitaufwand fürs Ehrenamt an.

Umweltbildung als Lebensthema

Ranzenberger machte sich darüber hinaus um die Natur- und Umweltbildung verdient, wie die OB hervorhob. Der passionierte Jäger und Angler habe mehrere Aktionen ins Leben gerufenen oder mitbetreut, so Seiler. Sie erwähnte das Bäumepflanzen und die Erlebnisschule von Landesforsten und vom Landesjagdverband. „Sie haben sich auf herausragende Weise verdient gemacht“, stellte Seiler fest. Dazu gehört auch das Engagement beim DRK (Stichworte: Blutspende, Kleiderladen und Flüchtlingshilfe).

Der Geehrte bedankte sich für die Auszeichnung und nicht zuletzt bei seiner Familie, die ihn immer unterstütze. „Bei der Jugend muss man ein Naturbewusstsein schaffen. Bei älteren Menschen ist das sehr viel schwieriger“, sagte er aus Erfahrung.

Weinmann engagiert sich in der SPD

Karl-Heinz Weinmann war mehr als zehn Jahre lang Betriebsratsvorsitzender bei einem großen Bauunternehmen in der Region, teilte die Oberbürgermeisterin mit. Ehrenamtlich brachte sich der Speyerer bei der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) der SPD ein. Sein Einsatz führte Weinmann bis zum AfA-Landesvorstand. Er organisierte etliche Studienfahrten, etwa nach Prag, Brüssel, Berlin und Straßburg, erinnerte Seiler. Außerdem war er über viele Jahre Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Speyer-West und -Erlich.

Weinmann sagte, dass er mit bald 74 Jahren nach und nach sein ehrenamtliches Engagement zurückfahren und in jüngere Hände übergeben wolle. „Im Aufsichtsrat der Baugenossenschaft und als Rentenberater bei der DRV werde ich noch weitermachen“, teilte er mit. Im Historischen Rathaus gab es nach der Übergabe von Ehrennadel und Urkunde noch einen Imbiss für die Geehrten und Gäste. „Das Speyerer Gedeck“, wie es OB Seiler formulierte, also Brezeln und Wein, regte die knapp 30 Besucher zu intensiven Gesprächen an.