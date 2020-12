„Kulturell haben wir viel aufzuholen“ – falls es die große Seuche im neuen Jahr zulässt. Das ist der zum Teil wörtlich wiedergegebene Kernsatz in der Vorschau aufs Jahr 2021 von Ute Bahrs, der Abteilungsleiterin Service des Landesbibliothek-Zentrums (LBZ) in der Speyerer Otto-Mayer-Straße.

2021 sei „ein besonderes Jahr, wurde doch am 15. Februar 1921 die Pfälzische Landesbibliothek gegründet. Der damalige Träger war der Kreistag der Pfalz, der Vorgänger des Bezirksverbands der Pfalz“, erinnert Bahrs. „Wir blicken also auf 100 Jahre Bildungsarbeit zurück, die mit vielen wichtigen Partnereinrichtungen verknüpft ist“, ordnet sie ein.

„Der gescheiterte Friede. Die Besatzungszeit 1918 – 1930 im heutigen Rheinland-Pfalz“ heißt eine Wanderausstellung im Februar im Foyer von LBZ und Landesarchiv. Ausgerichtet wird sie vom Institut für geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz und der Landesarchiv-Verwaltung Rheinland-Pfalz. Eine Eröffnungsveranstaltung ist nicht geplant.

Bibliothekskonzert als erste „richtige“ Abendveranstaltung

„Die erste ,richtige’ Abendveranstaltung soll unser Bibliothekskonzert in Zusammenarbeit mit einem Ensemble des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz am 23. April 2021 sein. Am ,Welttag des Buches’ stehen bei uns die Noten im Mittelpunkt. Das Jugend-Ensemble Neue Musik Rheinland-Pfalz/Saar wird sich im Foyer präsentieren“, teilt Ute Bahrs mit. Das Konzert läuft im Rahmen der am selben Tag beginnenden Bibliothekstage Rheinland-Pfalz. Sozusagen ein Kontrastprogramm bietet am 28. April die Münchner Bloggerin Charlotte Schüler. Sie stellt ihr Konzept „Plastikfrei leben“ vor.

Über „Jüdisches Leben in Speyer“ spricht am 4. Mai 2021 Roland Paul, bis 2016 war er Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern. Sein Vortrag nimmt Bezug auf die bundesweit veranstalteten Feiern „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Bahrs erklärt: „Für die Speyerer Veranstaltung haben wir eine Reihe von Kooperationspartnern angefragt. Zugesagt haben unter anderem die Bezirksgruppe Speyer des Historischen Vereins der Pfalz, die 2021 ihr 50-jähriges Jubiläum feiern kann. Wir freuen uns auch über die Kooperation mit dem Verkehrsverein Speyer, der das Museum SchPIRA und den Judenhof betreut.“

Jubiläumsfeier und weitere Teilnahme am Stadtradeln stehen auf der Agenda

Für die zweite Jahreshälfte stünden noch keine Termine fest, ausgenommen eine große Jubiläumsveranstaltung unter dem Titel „100 Jahre – 100 Medien“ im November.

Mit einem gewissen Stolz merkte die LBZ-Abteilungsleiterin an: „2020 haben wir erstmals beim ,Stadtradeln’ mitgemacht und uns mit 34 Teilnehmern einen tollen neunten Platz erradelt. 2021 wollen wir wieder mitmachen und hoffen, dass wir 100 Leute anregen können, das Team ,LBZ Speyer’ zu unterstützen“.wk