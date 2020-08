Das Landesbibliothekszentrum bietet ab Montag an seinen Standorten (fast) normalen Service an. Seit Montag, 17. August, öffnen sich die Bibliotheken des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz (LBZ) in Koblenz, Speyer und Zweibrücken im Rahmen strenger Hygienemaßnahmen für einen erweiterten Publikumsverkehr: Lernen und Arbeiten ist vor Ort wieder möglich.

Gleichzeitig gelten in der Pfälzischen Landesbibliothek verlängerte Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr. Wer ab Montag in den LBZ-Bibliotheken lernen will, wird an den Arbeitsplätzen mit Rot-Grün-Schildern darauf hingewiesen, ob ein Arbeitsplatz benutzt werden kann (grün) oder bereits genutzt wurde (rot). Am Arbeitsplatz besteht keine Maskenpflicht, ansonsten ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Es stehen wieder Kopierer und Aufsichtsscanner zur Verfügung. Dabei bleibt die Zahl der Personen, die sich in der Bibliothek aufhalten dürfen, weiterhin beschränkt. Es findet eine Zugangskontrolle der Anzahl von gleichzeitigen Besuchern für den Arbeitsort Bibliothek statt.

Ab dem 17. August können Leihfristen, wie es die Benutzungsordnung vorsieht, nur noch dreimal verlängert werden. Empfohlen wird die Reservierung eines Internet-Arbeitsplatzes, da nur beschränkte Plätze zur Verfügung stehen. Wer die historischen Bestände des LBZ nutzen will, sollte vor einer Bestellung mit der jeweiligen Bibliothek Kontakt aufnehmen, um dies abzuklären. Mailto: info.plb@lbz-rlp.de. Weitere Information zum Serviceangebot des LBZ unter: http://www.lbz.rlp.de