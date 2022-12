Die Maßnahmen zur Energieeinsparung am Speyerer Standort des Landesbibliothekszentrums (LBZ) tragen der Einrichtung in der Otto-Mayer-Straße zufolge Früchte: Im November sei der Verbrauch im Vergleich zum Vorjahresmonat reduziert worden. Davon profitieren jetzt die Berufstätigen mit der Anpassung der – zuvor verkürzten – Öffnungszeiten, wie das LBZ mitteilt. Ab Montag, 2. Januar, ist die Bibliothek an Donnerstagen wieder von 9 bis 18 Uhr geöffnet. An den anderen Wochentagen steht der LBZ-Standort bis auf Weiteres den Besucherinnen und Besuchern wie bisher von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung, samstags von 9 bis 12 Uhr.