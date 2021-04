Ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm hat die Pfälzische Landesbibliothek Speyer für ihr 100-Jahr-Jubiläum 2021 vorgesehen. Wegen der Corona-Pandemie können aber viele Angebote nur virtuell gemacht werden, informiert Ute Bahrs, Leiterin der Einrichtung.

Das Jubiläum steht nach Angaben Bahrs’ unter dem Motto „100 Jahre für Bildung und Bibliotheken (1921 bis 2021)“. Anlass zum Feiern haben die Landesbibliothek in Speyer und die Landesbüchereistelle in Neustadt.

Ausstellungen beispielsweise in dem dafür vorgesehenen Raum in der Landesbibliothek in der Otto-Mayer-Straße 9 „sind wegen der Abstand und Hygiene betreffenden Corona-Vorschriften allerdings unmöglich“, teilte die Abteilungsleiterin auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Wir denken deshalb über virtuelle Ausstellungen nach“, sagt Bahrs mit Blick auf das Jubiläumsjahr. Nur ein Termin stehe bisher fest: der Vortrag des Kaiserslauterer Historikers und Volkskundlers Roland Paul am 4. Mai 2021 über „Jüdisches Leben in Speyer“.

Mehrere Ausstellungen geplant

Im weiteren Programm geplant sind eine Wanderausstellung „100 Jahre Besatzung Rheinland-Pfalz“. Sie wird ergänzt um eine Schau „Französische Besatzung der Pfalz“ mit Beständen der Landesbibliothek und des Landesarchivs. Hinzu kommen soll eine Ausstellung „40 Jahre Schallplatten-Produktion der BASF“, eine mit dem Titel „100 Jahre – 100 Bücher“, die Präsentation „Die schönsten deutschen Bücher 2020“ sowie eine Wanderausstellung des Bezirksverbandes Pfalz zum Thema „Gurs“.

Das für Ende Oktober 2020 geplante Bibliothekskonzert mit dem Bläserquintett des Landespolizeiorchesters ist abgesagt worden. Es soll 2021 oder 2022 nachgeholt werden.

Zur Sache