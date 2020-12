In der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer ist im Lockdown vom 16. Dezember bis 8. Januar von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr der Ausleihbetrieb geöffnet. Bestellt werden kann aus dem gesamten Bestand, auch die Fernleihe kann genutzt werden. Einzig Lesen und Lernen vor Ort ist in dieser Zeit nicht möglich. Es steht das umfangreiche digitale Angebot unverändert zur Verfügung. So wird die „Onleihe Rheinland-Pfalz“ bis 28. Februar 2021 kostenlos angeboten. Infos unter mailto: info.plb@lbz-rlp.de.