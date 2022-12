Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer kommt mit der Räumung und Streuung der Radwege in seinem Zuständigkeitsbereich nicht hinterher. Wie Martin Schafft, Leiter der örtlichen Dienststelle, am Freitag bestätigte, hätten infolge vieler krankheitsbedingter Ausfälle beim Personal seit Einsetzen des Schneefalls am Mittwoch „nicht die vollen zwei Schichten gefahren werden können“. Die begrenzten Kapazitäten hätten unter anderem dazu geführt, dass vor allem Radwege beim Winterdienst hätten zurückstehen müssen, da sie als nachrangig eingestuft seien. „Zuerst werden immer die stark befahrenen Straßen geräumt“, sagte Schafft. So sei auch der Radweg an der L454 Richtung Schifferstadt erst im Laufe des Freitags an der Reihe. Bis zum Mitfahrerparkplatz am Kreisel an der Auffahrt zur B9 obliege die Verkehrssicherungspflicht der Stadt. Dieser war der städtische Winterdienst auch nachgekommen. Wenn der Radweg als Pendlerradroute ausgewiesen werden sollte, würden sich die Prioritäten verschieben, so Schafft: „Dann muss dieser Radweg genauso geräumt und gestreut werden wie die benachbarte L454.“ Der LBM in Speyer mit den beiden Außenstellen in Dahn und Bad Bergzabern ist für gut 1600 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Vorder- und Südpfalz zuständig.