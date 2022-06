Die Stadt will in der Landauer Straße „ergebnisoffen alle Möglichkeiten für kurzfristige Verbesserung in Betracht ziehen und prüfen“. Sie reagiert damit auf Bürgerbeschwerden über Raser.

Die Diskussion hatte sich nach der RHEINPFALZ-Berichterstattung über viele Tempoverstöße in der südlichen Ausfallstraße entsponnen. Dort waren bei einer Stichprobe der Polizei am 17. Mai 60 Prozent der Gemessenen zu schnell gefahren. Ein Bürger hatte Ideen für eine Verkehrsberuhigung wie Schwellen oder eine Fahrbahnverengung geäußert, die Stadt jeweils Gegenargumente angeführt. Das hat zu einem Schriftwechsel des Bürgers mit der Verwaltung geführt, der diese nun reagieren lässt.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat demnach die neuerliche Prüfung zugesagt. Wenn es brauchbare Ideen gäbe, müssten über diese die zuständigen Gremien entscheiden. Insgesamt sei die Problemlage „leider nicht leicht zu lösen“. Das liege in erster Linie daran, dass die Landauer Straße als Landesstraße qualifiziert ist und der Landesbetrieb Mobilität alle Veränderungen genehmigen müsse. Mittelfristig könnten sich für die Landauer Straße durch den Verkehrsversuch am Postplatz neue Möglichkeiten ergeben, wenn dort die Durchfahrt unterbrochen und die Landesstraße in der Folge möglicherweise herabgestuft würde.